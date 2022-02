Cyril is nog maar jong als hij hoort dat zijn stiefvader – van wie hij tot dan denkt dat het zijn echte vader is – niet zijn biologische vader is. Als hij in een gesprek met de buurvrouw vertelt dat hij niet kan opschieten met zijn agressieve stiefvader, doet zij een opmerkelijke onthulling. “Het is natuurlijk ook niet je echte vader”, zo deelt ze hem mee.

Geen behoefte om vader te zoeken

Cyril besluit bij zijn moeder verhaal te gaan halen en zij bevestigt de woorden van de buurvrouw. Ze vertelt hem vervolgens van alles over zijn biologische vader, die Cyril Helstone heet. Ondanks deze nieuwe informatie, voelt Cyril niet de behoefte om op zoek te gaan naar zijn biologische vader. Daar komt echter decennia later verandering in, als hij een bezoekje brengt aan de kapper.

Een echte Helstoner

Als Cyril in de kappersstoel zit, vertelt de kapper hem dat Cyril wel erg veel lijkt op een neefje van hem die ‘een echte Helstoner’ is. De nieuwsgierigheid van Cyril wordt gewekt en hij vraagt de kapper om de contactgegevens van zijn mogelijke nichten en neven. Cyril krijgt uiteindelijk ook het telefoonnummer van zijn vader, die in de Verenigde Staten blijkt te wonen.

Niet erkend

Helaas voor Cyril loopt het contact met zijn biologische vader niet zoals verwacht. Ondanks vele beloftes van zijn kant, wordt hij uiteindelijk niet erkend als zoon. Daar komt hij pas bij de notaris achter als zijn vader is overleden. Ook zijn zus weigert hem te erkennen als familie. “Dat kan nooit mijn broer wezen”, zo vertelt ze aan de notaris.

DNA van broer

Cyril vertelt dat hij inmiddels op een punt is gekomen dat de erfenis hem niks meer interesseert, maar dat hij wel duidelijkheid wil krijgen over zijn afkomst. “Ik wil gewoon weten of ik een Helstoner ben”, zo zegt hij. Gelukkig voor Cyril heeft zijn broer Reynold Helstone geen twijfels hierover en staat hij vrijwillig zijn DNA af voor onderzoek.

Onverwachte uitslag

Tot grote verbazing van iedereen is de uitslag van het onderzoek uiteindelijk toch negatief. Dionne voelt ontzettend mee met Cyril. “Ik zag deze totaal niet aankomen, ik vind het zo erg voor je.” Ook Cyril weet niet wat hij ziet. “Dan snap ik die gelijkenissen ook niet”, vraagt hij zich hardop af. “Maar het is niet anders.”

Bron: NPO 1