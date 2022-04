Jeugdtekeningen prinses Beatrix

Beatrix was als klein meisje dol op tekenen. De tekeningen die worden geveild, maakte ze toen ze slechts acht jaar oud was. De prinses zou graag vogels, paddenstoelen en scènes uit sprookjes hebben getekend. Het liefste tekende ze sprookjes waar prinsessen een rol spelen, heel toepasselijk.

Deens koningshuis

De tekeningen zijn goed bewaard gebleven en komen in een mooie lijst. Op de lijsten staat in het Deens geschreven: Tekeningen gemaakt door prinses Beatrix, Holland 1946. Het jeugdwerk van Beatrix was hiervoor namelijk in het bezit van het Deense koningshuis. De jeugdtekeningen zijn nu weer in Nederland, omdat een lid van het Deense koningshuis ze aan een Nederlandse relatie cadeau deed. En nu kunnen ze gewoon bij jou in huis hangen, mits je een volle portemonnee meeneemt naar de veiling.

Tentoongesteld

De tekeningen worden van 21 tot en met 24 april tentoongesteld in het veilinghuis en gaan 26 april, de dag voor Koningsdag, onder de hamer. Interesse? Plunder dan maar alvast je spaarrekening. De tekeningen gaan niet weg voor minder dan 3000 euro.

Bron: RTL Nieuws