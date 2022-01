Voor Liberto is zijn deelname aan het programma een laatste poging om te ontdekken wie zijn echte ouders zijn. Al zijn hele leven vraagt hij zich af of zijn vader Piet wel zijn biologische vader is, zijn moeder Anna wel zijn echte moeder is en of zijn zus Annie niet zijn moeder is. Dit laatste zou betekenen dat er sprake is geweest van incest. Omdat zijn ouders en zus inmiddels zijn overleden, is het niet gemakkelijk om een antwoord op al deze vragen te vinden.

Dood spoor

Er worden uiteindelijk DNA-testen gedaan met zijn nog levende broer Sjef en de zoons van zijn overleden zus Annie. Deze testen wijzen uit dat zijn zus Annie niet zijn moeder is. Wel blijkt Liberto een andere vader te hebben dan zijn broer Sjef, een onthulling die voor hem als een grote schok komt. Dit betekent namelijk dat Piet niet zijn biologische vader is. Wie zijn vader wel zou kunnen zijn, weet Liberto niet. En dat betekent helaas dat de zoektocht ook niet veel verder komt. “Dan loopt het spoor dood helaas”, zo concludeert Liberto. “Dan zijn ze toch wel met een groot geheim overleden.”

Reacties Twitter

Uit een rondgang op Twitter blijkt dat veel kijkers moeite hebben om de uitzending te volgen en het gerucht over zus Annie erg heftig vinden.

Vragen vragen vragen..



Ik ben niet tevreden met deze uitkomst. Liberto verdient meer duidelijkheid.#Dnaonbekend — Draekje | H. Lelu Ja! (@Draekje1) 25 januari 2022

En Annie is wel zijn zus? #dnaonbekend

Ik snap het nu niet meer — L@U ;-* ❤🧐 (@Lautje4671) 25 januari 2022

is sjef nu zijn moeder? snap er geen zak van #dnaonbekend — SAMPA WOLF (@SampaWolf) 25 januari 2022

Dan is er spraje van incest.



"Bij wijze van spreken"#dnaonbekend pic.twitter.com/6oG6gwEFtz — Draekje | H. Lelu Ja! (@Draekje1) 25 januari 2022

#Dnaonbekend wat een ingewikkeld verhaal zeg 😱 super heftig — Ricardo 🤍❤💙 (@Ricardofortes42) 25 januari 2022

Liberto is mogelijk een kind van zijn zus. Heftig #dnaonbekend — M O 💫 (@LaMonica_2023) 25 januari 2022

Bron: Avro Tros