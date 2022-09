Binnenkort kun je in de Verenigde Staten paarse tomaten kopen (en hierdoor zijn ze gezonder)

De paarse tomaat is door een groep Britse en Amerikaanse wetenschappers ontwikkeld en nog één stap verwijderd van verkoop in de Amerikaanse supermarkten en bij lokale groenteboeren. De paarse tomaat is genetisch gemodificeerd, wat betekent dat het DNA, de genetische code, door de mens is veranderd, om het organisme (een plant, schimmel, bacterie, dier) een andere, aangepaste of nieuwe eigenschap te geven.

Veel antioxidanten

De paarse tomaat zou precies hetzelfde ruiken en smaken als de rode, maar behalve de kleur is een ander groot verschil dat de paarse tomaat meer antioxidanten bevat dan de vertrouwde rode tomaat. Die komen uit de paarse pigmenten, die ook in blauwe bessen, bramen en aubergines zitten.

Veelbelovende onderzoeken

Voordat de paarse tomaat op de markt komt, zijn er talloze onderzoeken naar gedaan. “De onderzoeken leverden indrukwekkende resultaten op. Zo leefden muizen die veel risico hadden op kanker ongeveer 30 procent langer nadat ze van de paarse tomaten hadden gegeten dan de kankergevoelige muizen die de normale rode tomaten aten”, aldus onderzoeksleider Cathie Martin tegen CNN.

Of en wanneer de paarse tomaat in Europa te koop komt, is niet bekend.

Bron: NU.nl