Binnenkort op vakantie? Dít moet je weten over geld pinnen in het buitenland

Hoeveel contant geld mag je meenemen op reis?

Het is natuurlijk hartstikke slim om cash geld mee te nemen op reis. Zo hoef je in het buitenland niet te pinnen, dat kun je van tevoren thuis doen. Volgens de Belastingdienst hoef je pas aangifte te doen als je € 10.000 of meer meeneemt naar het buitenland. We gaan er vanuit dat je niet zo veel geld nodig hebt op vakantie. Natuurlijk is het wel slim om je af te vragen of je het veilig vindt om met veel contant geld te reizen. Om deze afweging te maken, kun je bijvoorbeeld informeren of je een kluisje tot je beschikking hebt in je accommodatie.

Kan ik pinnen in het buitenland?

Wil je toch niet zoveel contant geld meenemen? In steeds meer landen is het mogelijk om met een Nederlandse pinpas geld op te nemen en af te rekenen. Toch is het goed om er rekening mee te houden dat dit niet altijd en overal kan. Wanneer je 's avonds bij een klein, lokaal restaurantje eet, kan de restauranteigenaar je achteraf zomaar mededelen dat-ie niks met jouw pinpas kan. Of dat-ie überhaupt alleen contant geld aanneemt. Wat doe je dan?

Allereerst is het dus slim om een cash bedrag mee te nemen als je uiteten gaat. Daarnaast is het verstandig om ook een creditcard mee te nemen op reis. Deze wordt namelijk vaak wel geaccepteerd. Als je geen creditcard hebt, kun je voor een prepaid creditcard met een vast bedrag erop gaan.

Pinnen in een euroland

Geld opnemen in eurolanden is gratis, behalve als de bank ook extra kosten vraagt aan inwoners van het land. Dat gebeurt in Duitsland, Griekenland, Oostenrijk en Spanje. De kosten worden vaak vooraf op het apparaat gemeld.

Bestemmingen zonder euro

Wanneer je op vakantie gaat naar een land met een andere valuta dan de euro, zijn er nog een aantal zaken om rekening mee te houden. Het kan namelijk voorkomen dat je onnodig te veel betaalt.

Als je gaat pinnen is het belangrijk om ervoor te kiezen om in de lokale valuta te betalen. Je eigen bank berekent dan de wisselkoers. Dit is een stuk voordeliger.

Geld pinnen in een land met een andere valuta kan soms extra geld kosten. Je betaalt dan een klein bedrag extra per transactie. Het is daarom niet slim om steeds kleine bedragen op te nemen. Voordeliger is het om in een keer een wat groter bedrag te pinnen.

Nog een aantal snelle tips:

Wil je vooraf vreemde valuta bestellen? Vergelijk dan wisselkoersen en kosten bij verschillende geldwisselkantoren. Dit kan een hoop geld schelen.

Verlies je je betaalpas op vakantie? Laat 'm direct blokkeren. Als je denkt dat-ie gestolen is: laat 'm blokkeren en doe aangifte.

Check van tevoren of jouw bank betaallimieten hanteert voor jouw bestemming.

Reis je buiten Europa? Bekijk dan van tevoren of je je betaalpas moet aanzetten voor werelddekking.

Let bij geldopname in het buitenland altijd goed op of je het hele bedrag hebt ontvangen, voor je wegloopt.

Bron: Welingelichtekringen