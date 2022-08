Nou, uit nieuw onderzoek blijkt dat dubbelgangers naast hun looks óók hun DNA delen. Bizar toch?

Dubbelgangers

Dubbelgangers zijn erg fascinerend. Dat vindt ook de Spaanse onderzoeker Dr. Manel Esteller en dus onderzocht hij samen met zijn team of lookalikes ook genetisch op elkaar lijken. Voor deze data-analyse hadden ze natuurlijk wel dubbelgangers nodig. Daarvoor schakelden ze kunstenaar François Brunelle in. Hij schiet al sinds 1999 foto’s van dubbelgangers die (in principe) geen familie zijn.

Leefstijl en DNA

Het onderzoeksteam koos tweeëndertig duo’s uit, waarvan de helft uiteindelijk door algoritmen officieel werd geclassificeerd als dubbelgangers. Zij vulden waslijsten aan vragen in over hun lichaam en leefstijl. Ook nam het team DNA bij de proefpersonen af.

Veel overeenkomsten

Wat blijkt? Negen van die zestien koppels hadden maar liefst 19.277 variaties in het DNA – ook wel single nucleotide polymorphisms (SNP’s) genoemd – met elkaar gemeen. Volgens de wetenschappers zorgde dit niet alleen voor een haast identiek gezicht, maar ook voor overeenkomsten in lengte, gewicht en gedrag (zoals wel of niet roken).

Hetzelfde ziektepatroon

“Deze mensen lijken heel erg op elkaar, omdat ze belangrijke delen van hun DNA met elkaar delen”, zegt Esteller over de uitkomsten van zijn onderzoek. “Het is eigenlijk best logisch dat dubbelgangers hun genen delen, maar toch was het nog nooit onderzocht.” Het doel van dit onderzoek is dat deze resultaten kunnen helpen bij het stellen van diagnoses. “Als mensen dezelfde genen hebben die het uiterlijk bepalen, dan delen ze misschien ook hetzelfde ziektepatroon.”

Bron: Cell Reports, Science Alert