Het blad sprak twee vrouwen die zeiden slachtoffer te zijn van de rapper, onder wie een oud-deelnemer van de talentenjacht die door hem zou zijn verkracht. Toch heeft de Linda toen besloten niet over te gaan op publicatie.

Dit blijkt uit gesprekken met diverse (oud-)medewerkers van Linda en wordt bevestigd door de creatief directeur van het blad, schrijft de Volkskrant.

BOOS-uitzending

In de veelbesproken BOOS-uitzending van vorige week over de misstanden bij The voice of Holland werden heftige verhalen verteld. Deze gingen over Jeroen Rietbergen, voormalig bandleider en ex-partner van Linda Mol, Ali B, Marco Borsato en een anonieme regisseur. Ook John de Mol ging door het stof na zijn optreden in BOOS, waarin hij een reactie geeft op de beschuldigingen.

Niet genoeg bewijs

Maar nu blijkt dat BOOS niet het eerste medium was waar deze twee vrouwen hun verhaal wilden doen. Nee, zij deelden hun ervaringen al in 2020 met de redactie van tijdschrift Linda. Creatief directeur Jildou van der Bijl vertelt aan de krant dat er niet genoeg bewijs was. “We geloofden de vrouwen absoluut, maar vonden de verhalen niet voldoende.” Ze legt aan de krant uit dat er toen ook nog geen aangifte was. “Als we bijvoorbeeld getuigenissen van zes vrouwen hadden gehad, hadden we waarschijnlijk een andere beslissing genomen.”

Vertrouwelijk op de hoogte

Zowel meerdere redactieleden als Linda de Mol zelf waren ‘vertrouwelijk op de hoogte’ van deze verhalen. Er is geen melding gedaan bij moederbedrijf en voormalig The Voice-producent Talpa. Volgens Jildou zou de oud-deelnemer dit niet willen. Daarmee laat de creatief directeur weten dat John de Mol toen dus nog niet op de hoogte was van de verdenkingen.

Advies om naar Tim Hofman te gaan

Maar volgens Jildou liet de freelance journaliste, die de meiden interviewde, het er niet bij zitten. Zij adviseerde hen om op zoek te gaan naar andere slachtoffers, zodat hun verhaal sterker was. Ze hielp de twee vrouwen bij een oproep, maar dit leverde niks op. Daarna bracht Jildou hen in contact met Tim Hofman en de redactie van BOOS.

Inmiddels zijn tegen Ali B twee aangiftes gedaan, waarvan ééntje over het misbruik in het schrijverskamp. De tweede aangifte zou zijn gedaan door een oud-deelnemer van The voice. Ali B wil niet op de beschuldigingen reageren. Hij legde woensdag zijn werk neer als artiest en partner van managementbureau SPEC.

Bron: De Volkskrant