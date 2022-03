Bekijk het eens vanuit hun perspectief: als de deurbel gaat, is de kans groot dat er een vreemdeling binnenkomt. Dit kan veel gezelligheid betekenen óf iemand die je territorium binnendringt. In beide gevallen is het dus niet zo gek dat een hond blaft. “Blaffen is een emotie”, legt hondengedragsdeskundige Arnoud Busscher uit aan Radar. “Een hond blaft omdat hij bijvoorbeeld iets spannend of leuk vindt.”

Verschillende symptomen

Veel honden schrikken van harde geluiden. Als je hond een of meerdere van onderstaande symptomen vertoont, is de kans groot dat-ie bang is voor het geluid van de bel:

Oren naar achteren getrokken

Staart laag of zelfs tussen z’n poten

IJsberen of ronddraaien

Hoofd omlaag of hij draait zelfs weg

Niet alle honden zijn bang, soms zijn ze juist enorm vrolijk als de bel rinkelt. Je kunt zien dat je hond opgewonden is als hij of zij:

Direct naar de deur loopt als er wordt gebeld.

Heel snel met de staart kwispelt.

Opgewonden heen en weer rent tussen jou en deur.

Hijgt tussen het blaffen door.

Reactie

Het blaffen van je hond neemt toe door het gedrag van mensen, zegt Busscher. “Als mensen binnenkomen en ze reageren gelijk op de hond, krijgt deze het gevoel dat het bezoek voor hem of haar is.” Een hond kan hierdoor druk of vrolijk worden, maar zich ook bedreigd voelen. Hierdoor blijft hij langer blaffen.

Afleren

De oplossing? Zorg dat het bezoek je hond negeert bij binnenkomst. Die leert dan dat er vaak iemand binnenkomt als de bel gaat, maar dat diegene geen aandacht aan hem of haar besteedt. Op die manier leer je het blaffen af. Dit werkt alleen als je van tevoren tegen mensen zegt dat ze je trouwe viervoeter moeten negeren.

Doe dit in ieder geval niet

Wat níet werkt, is corrigerend reageren. “Mensen hebben vaak maar één oplossing voor het gedrag van hun hond, en dat is straffen. Dit lijkt misschien logisch, maar het zorgt juist voor meer spanning en stress bij de hond, waardoor het blaffen blijft doorgaan.”

Win-winsituatie

Vind je het zielig om je hond te negeren, dan kun je proberen de aandacht van het dier te verleggen door hem iets lekkers te geven. Een blije, kwispelende hond wordt dan geremd in zijn enthousiasme, terwijl een bange hond zich minder bedreigd voelt. Busscher noemt dit een ‘win-winsituatie’. Succes!

