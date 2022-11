Blijf besparen: prijzen gas en stroom nemen straks weer toe

Met name de energie-intensieve sectoren én consumenten gaan deze prijsstijgingen volgens de onderzoekers voelen. “Het blijft dan ook van groot belang dat bedrijven en huishoudens flink energie besparen.”

Redenen prijsdaling

De gas- en elektriciteitsprijzen zijn afgenomen tot 40 euro per megawattuur voor gas en 100 euro per megawattuur voor stroom. Dit is niet meer zo hoog als een poosje terug maar nog altijd 2 tot 2,5 keer zo hoog als voor de energiecrisis. De prijsdaling is vooral te danken aan de inmiddels goedgevulde gasopslagen en het relatief warme weer voor de tijd van het jaar, in combinatie met een grootscheepse aanvoer van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en Europees beleid om energie te besparen.

Terugkeer van torenhoge kosten

Helaas is deze prijsdaling van korte duur. “Dit jaar had de Europese Unie nog een paar maanden Russisch gas beschikbaar om de gasvoorraden te vullen”, zo legt de ING uit. “Volgend jaar moet Europa het waarschijnlijk zonder stellen.” Volgens de bank worden er voor 2023 weer gasprijzen van 135 tot 140 euro per megawattuur verwacht. De prijs voor stroom zou weer kunnen oplopen naar 300 tot 340 euro.

Bron: AD