Blijft je meegenomen brood langer vers in een plastic zakje of in aluminiumfolie?

Het belangrijkst is dat het brood luchtdicht verpakt is. Dat kan zowel in plastic, zoals met hersluitbare driepvieszakjes, als in aluminiumfolie. Maar toch hebben sommige mensen het idee dat van folie je brood naar metaal gaat smaken en beweren anderen dat hun brood ‘zweterig’ wordt in plastic zakjes.

Condens

Dat laatste effect laat zich verklaren door het ontstaan van condens. Stel je belegt in de ochtend een boterham met kaas en neemt hem mee in een plastic zakje. Het kan dan gebeuren, zeker als bijvoorbeeld je tas in de zon of een warme ruimte ligt, dat er vocht uit het brood een beetje gaat condenseren in het zakje. Als je vervolgens het broodje uit het zakje haalt, kan het voelen alsof die inderdaad ‘zweterig’ is.

Metaalsmaak

Omdat aluminiumfolie beter tegen warmte kan en isolerende eigenschappen heeft, komt dit effect minder voor als je je brood verpakt in aluminiumfolie. Daar komt bij dat het folie strakker om je brood heen zit dan een plastic zakje, waardoor er ook geen ruimte is waarin condens kan ontstaan. Een nadeel van aluminiumfolie kan zijn dat sommige mensen het idee hebben dat hun eten soms een metalig smaakje krijgt. Hoewel nooit bewezen is dat het folie daadwerkelijk smaak afgeeft, zijn er ook koks die bijvoorbeeld zweren bij het gebruik van alléén de matte kant van het folie tegen het eten aan om dat effect te verminderen.

Brood met knapperige korst

Dan nog even over de korst van het brood: die blijft namelijk in beide gevallen - plastic en aluminiumfolie - helemaal niet knapperig. Voor een knapperige korst is een papieren zak namelijk de way to go! Een papieren zak is niet luchtdicht, waardoor de korst geen ‘last’ heeft van vocht uit het brood. Dat vocht kan namelijk gewoon ontsnappen waardoor het brood niet ‘zweterig’ wordt. Maar je voelt misschien al aankomen dat het nadeel daaraan is dat de rest van het brood óók sneller uitdroogt.

Vanuit smaakopzicht is het lastig om te zeggen wat de beste methode is om je brood mee naar werk te nemen. In plastic kan het gaan ‘zweten’, van aluminiumfolie kun je bijsmaakjes krijgen en in papier kan het uitdrogen. En, ook niet onbelangrijk: al deze opties zijn niet zo milieuvriendelijk. Je gebruikt folie vaak maar één keer en ook plastic- en papieren zakjes gebruik je hoogstens een paar keer.

Eén winnaar

Gelukkig is er nóg een optie om je brood in mee te nemen: de ouderwetse broodtrommel! Luchtdicht, honderden keren te hergebruiken en het voorkomt dat je brood geplet wordt tussen alle andere dingen die je in je tas mikt. Dus trek toch maar weer de Tupperware uit de kast, want het blijkt de ongeslagen koningin.

Bron: Startpagina, Favorflav.