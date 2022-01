Blue monday in coronatijd? Zo maak je deze dag positief

Want blue monday of niet: er zijn voldoende dingen om zelfs de meest grijze dag nog zonnig(er) te maken.

Totstandkoming

Allereerst: waar komt deze zogenoemde blauwe maandag eigenlijk vandaan? De dag werd in het leven geroepen door de Britse psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht in 2005 een wetenschappelijk verantwoorde formule waaruit zou blijken dat de derde maandag van januari de dag is waarop de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig voelen. De reden? Op deze dag zouden veel mensen zich realiseren dat hun goede voornemens nú al mislukt zijn, is het donker in de ochtend en is het ook nog eens maandag.

Grijze dag, grijs gevoel

Nu is de emotionele staat van velen momenteel al een stuk minder optimistisch en vrolijk door de gekke tijd waarin we leven. Dat maakt toegeven aan het voorspelde neerslachtige gevoel iets gemakkelijker, maar toch zijn er een aantal dingen die je kunt doen om dat gevoel niet de overhand te laten nemen. Zelfs niet nu deze dag écht vrij grijs en donker is.

Dankbaar

Een van die dingen is bedenken waarvoor je dankbaar bent in het leven. Onderzoek wijst uit dat dankbaarheid de basis is van duurzaam geluk. En omdat er nooit iemand slechter is geworden van een beetje positiviteit, helpen we je alvast op weg met dit lijstje van dingen waarvoor wij vandaag dankbaar zijn, en dingen die je kunt doen om de dag wat op te vrolijken. Ondanks die blue monday.

Het is dan misschien wel een grijze dag, maar het is wel droog, wat een wandelingetje tussen het werken door nét wat aangenamer maakt.

Je dagelijkse koffie to go is ook wat waard. En anders: je eigengemaakte bakkie, dat er steeds barristawaardiger uit ziet.

Dat leuke koffiekopje mét dat mooie gouden lepeltje.

Bedenk eens hoeveel lieve mensen je om je heen hebt die ondanks de narigheid in de wereld gezond zijn.

Een bos verse bloemen op tafel.

Je haar dat fantastisch zit, ondanks dit koude mutsenweer.

Je mooie gelakte nagels, die zijn opgedroogd zónder krasjes.

Een lang telefoongesprek met een vriendin – inclusief slappe lach.

Het feit dat de dagen langzaam maar zeker weer langer worden.

Een lange warme douche nemen, of een bad inclusief heerlijk geurend badschuim.

Vanavond eten bestellen in plaats van koken. En ja, ook gewoon een wijntje opentrekken op maandag (tenzij je aan dry january doet).

Een heerlijk geurende appeltaart bakken. Of iets anders lekkers. Liefde gaat door de maag en maakt niet alleen een ander, maar ook jezelf blij.

