Bob Sikkes zat tegen burn-out aan: “Ik zat ineens huilend op de bank”

Bob Sikkes zat namelijk een paar jaar geleden tegen een burn-out aan.

Huilend op de bank

Bob Sikkes werkt het liefst zo'n twaalf uur per dag. Niet omdat het moet, maar omdat hij gek is op zijn werk. Buiten zijn Kopen zonder kijken-werkzaamheden om, stak hij dan ook de nodige uren in zijn bedrijf.

Een aantal jaar geleden werd hem dat te veel. “Ik had te veel hooi op mijn vork genomen en een aantal zaken liep niet lekker”, vertelt hij. “Nadat ik ’s ochtends mijn schoenen aantrok, zat ik ineens te huilen op de bank.”

Realisatiemoment

Dat was een realisatiemoment voor Bob. “Ik dacht: fuck, nou moet ik oppassen. Ik ben teruggegaan naar de basis. Inmiddels zit ik met mijn bedrijf weer aan het maximum van wat ik wil.”

Omdat Bob destijds pas op de plaats maakte, gaat het nu weer zo goed met hem. Hij heeft dan ook weer energie voor tien en werkt keihard. En, zoals we ook zien in Kopen zonder kijken, denkt hij altijd in mogelijkheden en komt het woord ‘nee’ niet in zijn woordenboek voor.

Positieve energie

“Er is bijna altijd wel een manier om iets voor elkaar te krijgen. Tenslotte is dat mijn doel: dat dingen lukken”, vertelt hij. “Al wordt dat vaak verkeerd begrepen. Het gaat mij daarbij niet om geld of status, maar om de positieve energie van bezieling. Enthousiasme werkt altijd aanstekelijk.”

Bron: Linda.