Bobbi Eden zamelt geld in voor ‘Vier handen op één buik’-kindje met kanker

“Vier jaar geleden ontmoette ik voor het programma Vier handen op één buik voor tienermoeder Jaylin @xj.aayy , die op dat moment zwanger was van haar dochtertje Allexa, en haar man Jelmer,” zo begint Bobbi haar post. “Eigenlijk hadden we vanaf dag 1 een enorme klik met elkaar. Je zou misschien denken dat je, na de opnames van zo’n programma het contact verliest, maar zo zit ik zeker niet in elkaar en we hebben nog altijd nauw contact.”

“Geluk werd ruw verstoord”

Bobbi schrijft dat ze Jaylin in korte tijd zag veranderen van iemand die op een dood spoor zat, tot iemand die haar zaakjes op orde had. Jaylin kreeg een vaste baan, kocht een huis en was in verwachting van haar derde kindje. “Al dat geluk werd begin dit jaar ineens ruw verstoord toen er bij Allexa een zeldzame en zware vorm van kanker werd ontdekt, een neuroblastoom.

Zwaar traject

Voor de zorg van Allexa moet het gezin wekelijks vaak op en neer naar het Prinses Máxima Centrum in Utrecht, waar ze sinds mei bezig zijn met chemotherapie. Volgens Bobbi zal dit traject zo’n twee jaar in beslag gaan nemen. Om het allemaal nog erger te maken, verloor Jaylin haar baan en inmiddels is haar auto het ook aan het begeven, zo schrijft Bobbi.

“Alle kleine beetjes helpen”

“Dit alles zorgt natuurlijk voor een hoop stres. Ik moet er niet aan denken om m’n eigen kindje in deze situatie terecht te zien komen, en toch kan het iedereen overkomen. Inmiddels zijn ze zelf met een donderactie gestart om een vervangende auto te kunnen aanschaffen om er zo voor te zorgen dat Allexa zorgeloos op en neer naar Utrecht kan voor haar chemo. Ik wil iedereen vragen voor een donatie. Alle kleine beetjes helpen! En delen is lief.”

Wil jij het gezin ook een hart onder de riem steken? Doneren kan hier.

Bron: Instagram