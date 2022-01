Boegbeeld van seksuele emancipatie Ellen Laan (59) overleden

De hoogleraar seksuologie leed aan borstkanker en was uitbehandeld, liet ze eind vorig jaar weten in verschillende interviews.

Voorvechter

Ellen staat al sinds jaar en dag vooraan in de beweging om mannen en vrouwen op een gelijkwaardig niveau te krijgen als het gaat om sex. Ze studeerde psychologie, studeerde af in de richting van de seksuologie en promoveerde op een onderzoek naar seksualiteitsbeleving bij vrouwen. Sindsdien zette Ellen zich in op voornamelijk één ding: vrouwen moeten net zoveel plezier beleven aan sex als mannen.

Titels

Ze deed daar onderzoeken naar, schreef er stukken over en bracht een boek uit: Seks! Een leven lang leren, over de vraag hoe plezier te beleven aan seksualiteit. Haar werk bleef niet onopgemerkt. Ze kreeg daarvoor meer dan eens bijzondere titels toebedeeld, zoals een eredoctoraat van de Katholieke Universiteit Leuven in 2012. En, misschien wel extra bijzonder: ze werd afgelopen november nog onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor haar uitzonderlijke bijdragen op het gebied van de seksuologie.

Interview

Afgelopen zomer ging journalist Marieke ’t Hoofd voor Libelle op zoek naar het antwoord op de vraag hoe het toch kan dat in veel relaties op termijn de sex lijkt te verdwijnen. Ze sprak voor haar speurtocht veel met Ellen, dat interview lees je hier.

De vagina dialogen

Ook afgelopen zomer: Ellen Laan was telefonisch te gast in de laatste aflevering van Libelle’s podcast De vagina dialogen. Ze heeft het uitgebreid over de orgasmekloof, het verschil dat bestaat tussen hoeveel mannen klaarkomen tijdens ‘klassieke’ sex ten opzichte van vrouwen en hoe die kloof kleiner kan worden. Je luistert hem hier:

Bron: NOS.