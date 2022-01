Zo’n vondst is uniek in het programma. Het boek komt hierdoor namelijk op een gedeelde vijfde plek van hoogst getaxeerde objecten in de geschiedenis van het programma. Saillant detail: Tussen kunst en kitsch wordt al sinds 1984 uitgezonden.

Het getijdenboek. Beeld Tussen kunst en kitsch 05-01-2022

Topvondst in Tussen kunst en kitsch

De droom van Bas Hesselink, een expert op onder andere het gebied van boeken, komt uit bij het zien van een eeuwenoud getijdenboek. De mevrouw in kwestie heeft het getijdenboek gekregen uit de erfenis van haar schoonvader. Hij was een verzamelaar - vooral van zilver - en bezocht veilingen waar hij ook dit boek kocht voor pak ’m beet 10.000 gulden.

Het echte verhaal achter het boek kent de vrouw niet. Ze weet alleen dat ze met een bijzonder en zeldzaam boek te maken heeft. Veel interesse heeft de familie niet meer voor het oude boek waarvan de kaft uit elkaar begint te vallen, dus hopen ze dat het een mooie waarde heeft zodat ze het kunnen verkopen. En óf het een goede waarde heeft.

Perfecte staat

Bas Hesselink is in zijn nopjes met de vondst. “Dit is een fantastisch mooi bewaard getijdenboek, ook wel gebedenboek genoemd. Het werd gebruikt in het klooster zodat je op elk uur van de dag wist welk gebed je moest uitspreken”, vertelt hij.

“De miniatuurschilderingen in het boek zijn eigenlijk middeleeuwse schilderijtjes, zo mooi zijn ze gemaakt. Ze werden in het atelier geschilderd op perkament door één van de ‘zwarte-ogen-meesters’ en door de boekbinder bij de teksten ingebonden. (...) Al ligt het wat los, het boek bevindt zich nog in zeer goede staat en de oorspronkelijke leren band is perfect bewaard.”

Top 5

In de bijna veertig jaar dat het programma op televisie te zien is, worden wel vaker kostbare objecten gevonden. Het record is een schilderij van de hand van Joost van Geel. Dat werd in 2011 op een waarde van 250.000 euro geschat. Het getijdenboek deelt de vijfde plaats met een schilderij van Adriaan de Lelie.

Bron: Tussen kunst en kitsch, ANP