Boeken maar: je kunt overnachten in de Rosehill Cottage uit ‘The holiday’

Maar wist je dat die fantasie ook werkelijkheid kan worden? Je kunt Rosehill Cottage namelijk huren!

Rosehill Cottage

Het idyllische huisje is gewoon te vinden op Airbnb. Voor een nachtje à la The holiday betaal je zo’n € 335. Je krijgt dan drie slaapkamers, een badkamer met bad, een woonkamer met romantische open haard en dat alles in een prachtig natuurgebied. Het huisje staat in de plaats Holmbury Saint Mary. Daar is niet zoveel te beleven, maar het ligt gelukkig niet al te ver van Londen af.

Eigenaren

In de film is het huisje van het personage Iris, maar in het echt zijn Jon en Cressida Bromley de eigenaren. Grappig achtergrondverhaal: toen de twee het huisje in 2019 kochten, wisten ze niet van de film. Ze beseften pas dat hun woning nogal bekend is toen ze zagen dat vreemden er opvallend vaak foto’s van maakten.

Niet zoals de studio

Wil jij een keertje in Rosehill Cottage slapen? Boek je overnachting hier. Kleine sidenote: voor de populaire kerstfilm is een studioversie van de woning nagebouwd. Dit huisje is dus niet exact zoals je ‘m uit de film kent, maar het is wel minstens zo romantisch!

Samen films of series kijken is natuurlijk het allergezelligst. Kan dat om wat voor reden dan ook fysiek niet met jouw favoriete filmmaatje? Geen zorgen: techvlogger Nina heeft dé oplossing voor je. Bijvoorbeeld als je ‘The holiday’ wil kijken!

Bron: Airbnb