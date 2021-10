Boeken maar: op déze Europese vakantiebestemmingen is het nu nog heerlijk warm

1. Kreta

Op het Griekse eiland Kreta is het nog heerlijk weer in het najaar. De temperatuur schommelt zo rond de twintig graden en de zon schijnt er vaak. De watertemperatuur is zelfs nog iets hoger: vaak rond de 23 graden.

2. De Algarve

Met gemiddeld 23 graden in oktober hoort de Algarve, de meest zuidelijke provincie van Portugal, zeker thuis in dit rijtje. Je vindt er uitgestrekte stranden en heerlijk eten. En het mooie is dat deze plek maar zo'n 3 uur vliegen is!

3. Sicilië

Ook op zo'n drie uur vliegen: het Italiaanse eiland Sicilië. Het wordt haast een beetje eentonig, maar ook hier wordt het een heerlijke 23 graden gemiddeld in oktober. Als bonus heb je in Italië natuurlijk de verse focaccia: het broodje vond daar zijn oorsprong.

4. Malta

Als we toch in de buurt zijn: Malta is ook een heerlijk Italiaans eiland om te bezoeken in het najaar. Het ligt nog iets zuidelijker in de Middellandse Zee. In de zomer is het er daarom bloedheet, maar in de herfst is het er een aangename 25 graden gemiddeld.

5. Cyprus

We sluiten af met een ander Grieks eiland in deze lijst: Cyprus. Dit eiland spant de kroon in de rij met 26 graden gemiddeld in oktober. Zie jij jezelf al liggen op de stranden, onder de strakblauwe lucht? Wij pakken onze bikini’s vast!

Bron: SkyScanner, 27Vakantiedagen.