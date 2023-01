Boeken maar: vanaf mei ben je met de nachttrein zo in Berlijn

Het vliegtuig pakken voor een Europese citytrip wordt de komende jaren fors duurder. Dit omdat luchtvaartmaatschappijen moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot én de hogere belasting op tickets.

Gelukkig is er voor fans van de stad Berlijn een goedkoper alternatief. Vanaf 25 mei 2023 rijdt er namelijk een nachttrein naar Berlijn, met verschillende tussenstops in Nederland. Zo ben je in minder dan zeven uur al in de hippe Duitse hoofdstad.

Het bedrijf European Sleeper - de initiatiefnemer van deze nieuwe nachttrein - kan de nieuwe dienst aanbieden omdat de spoormarkt in Europa een vrije markt is.

Drie keer in de week opstappen

De ritten naar Berlijn zijn in eerste instantie nog niet dagelijks. Je kunt straks instappen op maandag, woensdag en vrijdag. Het bedrijf heeft nog niet genoeg rijtuigen voor dagelijkse ritten, European Sleeper moet de treinwagons namelijk huren.

De nachttrein naar Berlijn start in Brussel en rijdt vervolgens naar Antwerpen. In Nederland kun je opstappen in Roosendaal (20.44 uur), Rotterdam (21:21 uur), Den Haag (21:42 uur) Amsterdam (22:34 uur), Amersfoort (23:13 uur) en Deventer (23:49). Let op: in Den Haag en Amersfoort stopt de trein alleen op de heenweg. Houd daar dus rekening mee als je een retourticket boekt.

In Duitsland stopt de trein ’s nachts alleen nog in Bad Bentheim rond een uur en Hannover tegen drieën. Waarna je om 06:48 uur in alle vroegte op Berlijn Hbf (het hoofdstation) aankomt.

Vanuit Berlijn vertrekt de trein naar Nederland en België op zondag, dinsdag en donderdag. De trein vertrekt om 22:56 uur vanaf Berlijn Hbf waardoor je om half zeven op Amsterdam Centraal bent. Een uur later ben je in Rotterdam en om 9:27 uur kom je aan in Brussel.

Dit kosten de tickets

Tickets voor de nachttrein naar Berlijn zijn te koop vanaf 20 februari. Er zijn drie soorten: een zitplek, ligplek en slaapplaats. Tickets voor de zitplek zijn er vanaf 49 euro, een kaartje voor een ligplek (zodat je in ieder geval een beetje je ogen dicht kunt doen) is er vanaf 79 euro en de slaapplek is vanaf 109 euro. Het gaat in het geval van liggen en slapen wel om gedeelde coupés. Je kunt ook een privé coupé boeken, maar de prijzen daarvoor zijn nog niet bekend.

European Sleeper heeft de ambitie om naar meer steden van Europa te gaan treinen. Voorlopig heb je daarvoor ook andere opties.

Bron: Treinreiziger.nl