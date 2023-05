Boeken maar: vanaf vandaag rijdt de nachttrein van Amsterdam naar Berlijn

European Sleeper, de naam van de trein, is een Nederlands-Belgisch spoorinitiatief.

De reis met de nachttrein

Toe aan een tripje? De nachttrein vertrekt op maandag, woensdag en vrijdag om 19.22 uur vanuit Brussel en rijdt via Nederland naar Berlijn. Onderweg stop de trein op Antwerpen Centraal, Roosendaal, Rotterdam Centraal, Den Haag HS, Amsterdam Centraal, Amersfoort Centraal, Deventer en het Duitse Bad Bentheim, om vervolgens om 06.48 uur aan te komen in Berlijn.

Voordelen

De reden voor de vroege aankomst is het belang hiervan voor zakenmensen. Ook voor verdere reizen kun je gebruikmaken van de trein. In Berlijn stap je makkelijk over op de trein naar Praag of Warschau. En dat is een stuk duurzamer dan reizen met het vliegtuig.

Verschillende rijtuigen

De European Sleeper zou eigenlijk vanaf april rijden, maar er waren onvoldoende rijtuigen voor de treindienst, waardoor de start werd uitgesteld. Inmiddels is er wel voldoende materieel beschikbaar en bestaat de nachttrein uit één slaaprijtuig, acht ligrijtuigen en één zitrijtuig.

Tekst gaat verder onder de foto’s.

Neem hieronder een kijkje in de trein.

De European Sleeper beschikt over een slaaprijtuig. Beeld Europeansleeper.eu

In de nachttrein reis je comfortabel van Nederland naar Berlijn. Beeld Europeansleeper.eu

Ook een sanitaire voorziening is uiteraard aan boord. Beeld Europeansleeper.eu

Andere nachttreinen

De initiatiefnemers van de trein willen de route volgend jaar verlengen naar de Oost-Duitse stad Dresden en Praag. Ook hopen ze in 2025 een nachttrein te lanceren naar Barcelona.

De eerste European Sleeper, de open access nachttrein Berlin - Amsterdam Brussel staat gereed op Berlin-Lichtenberg. Felicitaties aan @EuropeanSlpr, namens #FlixTrain en @ALLRAIL_EU!!! pic.twitter.com/qWCpzBVVJS — Arthur Kamminga 🇪🇺 (@arthurkamminga) 25 mei 2023

Treinreizen kan een mooie uitkomsten hebben. In onderstaande video zie je hoe het André van Duin de liefde bracht.

Bron: Treinreiziger.nl, Europeansleeper.eu, HLN.be