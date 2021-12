De zoektocht van de 25-jarige Ayoub is te zien in een zesdelige televisieserie op NPO, Boer Ayoub genaamd. Dinsdagavond vond de eerste aflevering plaats.

Passie voor het vak

Ayoub is de enige Marokkaanse boer in Nederland. Zijn passie voor het vak is hem niet met de paplepel ingegoten, want zijn ouders hadden hem liever een studie Rechten of Economie zien doen. Veel geld verdienen, dat kreeg hij van huis uit als belangrijkste taak.

Gelukkig tussen de koeien

Maar Ayoub? Die is naar eigen zeggen het meest gelukkig in de natuur, omringd door veel dieren en ruimte. “Mijn droom is dat ik een eigen boerderij heb met een stuk of honderd koeien, huisje erop. Gewoon een plek waar ik rustig mijn ding kan doen en kan chillen. Dan ben ik gelukkig”, aldus de 25-jarige Louhirani.

De aanhouder wint

Een docent op de middelbare school wakkerde het vuurtje bij hem aan, vertelt hij. “ Mijn lerares raadde een stage bij een boerderij aan.” Een stageplek zoeken ging echter niet zomaar, gezien zijn buitenlandse naam, vertelt hij. “Sommige bedrijven hingen al op als ik zei ‘met Ayoub’. Ik moest twaalf keer bellen om een stage te vinden”, aldus Ayoub over de start van zijn passie voor het vak.

Eigen boerderij

In de serie zoekt hij een plek om zijn eigen boerderij te starten, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. De boer in spé is kieskeurig en neemt namelijk geen genoegen met zomaar een boerderij. “Het maakt me niet uit waar er een boerderij te koop staat. Als het maar met koeien is. Als het een boerderij met een automatische voerrobot is, dan hoeft het voor mij niet”, aldus Ayoub.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Boer Ayoub / Fellah (@truefellah) op 22 Dec 2021 om 1:31 PST

Heb je de eerste aflevering van Boer Ayoub gemist? Dan kun je die hier terugkijken.

Bron: Lindanieuws, NPO