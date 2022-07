Boer in ‘Renze’ haalt zich de woede op de hals van tafelgasten en kijkers: ‘Hoe kun je dit goedpraten?’

De boerenprotesten zorgen voor gevaarlijke situaties op de snelweg, maar opruimwerkzaamheden moesten gestaakt worden vanwege bedreigingen. Boeren zagen het opruimen namelijk als ‘landverraad’.

Wanhoopsdaad van de boeren

Aan tafel bij de talkshow van Renze Klamer zit boer Dolf. Hij heeft zelf niet meegedaan aan deze gevaarlijke protesten, maar hij kan wel begrijpen waarom de boeren actievoeren. “Dit is de reactie die je uitlokt met zo’n vergaand beleid. Dit doe je uit wanhoopsdaad”, zegt hij. “Je raakt mensen zó persoonlijk en dan gaan ze dit soort acties ondernemen.”

Onbegrijpelijke actie

Toch kan VVD-kamerlid Frederik Zevenbergen niet begrijpen dat je als boer zoiets doet. De natuur is kurkdroog. “Iemand die nu de bermen op de Veluwe in brand steekt, dat is geen boer. Dat kan niet”, zegt hij resoluut. “Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die dit doet die begaan is met de natuur.”

Volgens boer Dolf zijn de boeren verantwoordelijk genoeg om dit op de juiste plekken te doen. Ook hebben ze volgens hem voldoende materiaal om in te grijpen als het uit de hand loopt.

Pijnlijk gesprek met boer in ‘Renze’

Deze reactie van Dolf bezorgt zowel kijkers als de mensen aan tafel kromme tenen. “Er is vandaag ook een ongeluk gebeurd door die mesthopen”, probeert Renze nog. Ook dat mag niet baten. “Maar, dat wil niet zeggen, als er geen mesthopen liggen, dat er dan nooit ongelukken gebeuren! Zo’n bult die op de snelweg ligt zie je toch ook wel aankomen...”, vindt Dolf.

Zowel Renze als Zevenbergen en de burgemeester van Oldebroek reageren verbijsterd. “Je snapt dat dit niet zo’n heel goed argument is?!” Dolf begint te stamelen. “Ja, nou, ik vind eigenlijk van wel.” Het gesprek aan tafel wordt steeds pijnlijker.

Victoria Koblenko

Wanneer het gesprek overgaat op de spandoeken die de boeren, waaronder Dolf, ophangen door het land, neemt tafelgast Victoria Koblenko het voor Dolf op. Officieel mogen deze doeken niet opgehangen worden, maar daar steekt Victoria een stokje voor. “Choose your battles. Als het zo hoog oploopt en je moet kiezen tussen brandende hooibergen op de snelweg of hangende vlaggen aan een lantaarnpaal... dan is de keuze wat mij betreft snel gemaakt.”

Boer in ‘Renze’ krijgt de wind van voren

Ook al geeft boer Dolf duidelijk aan dat hij níet meedoet aan de protestacties op de snelweg en enkel wat doeken ophangt met daarop #trotsopdeboer, krijgt hij de volle laag op Twitter. Dat heeft vooral te maken met zijn onhandige argumenten over de protesten. ‘De manier waarop boer Dolf Heikoop het idiote doorgeslagen boerenprotest aan het verdedigen was, was verre van professioneel’, klinkt het op Twitter. Een andere kijker schrijft: ‘Hoe kun je een ongeluk door je domme boerenprotesten goedpraten? Het zal één van je geliefde zijn’.

#renze Dit boertje #dolfheikoop doet de boerenzaak niet veel goeds met zijn "slimme" argumenten... Als ik boer was zou ik niet heel blij zijn met hem. Let op je #draagvlak — Alley Vessie (@VessieAlley) 28 juli 2022

De manier waarop boer #DolfHeikoop het idiote doorgeslagen #BoerenProtest aan het verdedigen was, was verre van professioneel.



Argumentatie 0,00#Renze maakte een terechte vergelijking! — W.A.N. (@waneijs) 28 juli 2022

En boer Dolf Heiboer geeft zelf toe bij #renze dat het de boeren zijn ..... wuift opmerkingen over risico op ongelukken en bosbranden bij deze droogte gewoon weg 🤮🤮 — LunieToones 💙💛 (@LunieToones) 28 juli 2022

Met zo’n vertegenwoordiger als boer Golf hebben de boeren geen vijanden meer nodig. Mijn God wat een dom boegbeeld. En die stem helpt ook niet. #renze — CDHerres (@cdheres) 28 juli 2022

Zielig dom gastje



En dan nog daar trots zitten met een boerenzakdoek



Krijg zowat plaatsvervangende schaamte als ik hem zie en hoor



Succes iedereen die solidair is met het domste en meest egoïstische volk van NL



#renze pic.twitter.com/Cb6dzgNqwU — Sanne 💞 (non-bizar) ❤️ (@Sanne38687417) 28 juli 2022

Hoe kun je een ongeluk door je domme #boerenprotesten goed praten? Het zal één van je geliefde zijn? #renze — gamzeeroglu (@gamzeeroglu123) 27 juli 2022

Wat een tenenkrommend gesprek bij #renze.



Een compleet offensief opgetrommeld tegen 1 vertegenwoordiger van de boeren.



Een totaal incapabele burgermeester die begint over de veiligheid van het ophangen van een vlag.



Weg met dat enge wijf! — IkbenAndre (@Andreiswieikben) 27 juli 2022

Ik begrijp de boeren en ik ben het helemaal met ze eens, alleen de argumenten van deze boer vindt ik dus echt helemaal nergens op slaan. #Renze — gamzeeroglu (@gamzeeroglu123) 27 juli 2022

Deze jongen had niet naar voren geschoven moeten worden. #renze

Maar wat een bullshit van die hotemetoten over de vlaggen — M T (@Dutchmonique) 27 juli 2022

Bron: Renze, Twitter