Boer Leo en Eline uit ‘Boer zoekt vrouw’ verwelkomen vierde zoontje

Het koppel heeft hun jongste spruit, die geboren is op op 13 oktober 2021, de naam Syb gegeven.

Weer een zoon voor boer Leo en Eline

Leo en Eline hebben er een flink tempo in zitten: in vier jaar tijd hebben ze vier jongens op de wereld gezet. Syb is het broertje van Ties (3), Guus (2) en Jelle (1). De kleine man maakt het goed, aldus Leo.

“Toen ik in 2014 meedeed aan Boer zoekt vrouw had ik nooit durven dromen dat een paar jaar later dit mijn leven zou zijn. Toen gisteren dat kleine hummeltje bij me lag, besefte ik me weer even hoe dankbaar ik daarvoor mag zijn”, aldus de trotse vader.

Compleet

Met vier jongens in huis is het wel goed zo voor Leo en Eline. “Op de boerderij kunnen ze overal hun energie kwijt. En ik neem ze ook vaak mee op de trekker. Ties gaat nu bijna naar school, maar tijdens zijn wendagen miste Guus hem al. Ze hebben genoeg ruzie om speelgoed, maar het zijn ook echt vriendjes. Voor ons voelt het compleet zo. We zijn heel gelukkig.”

Bron: KRO-NCRV