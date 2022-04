Vol enthousiasme begon Cora aan het avontuur dat Boer zoekt vrouw heet. “Ik wilde meer van Evert leren kennen, en van de boerderij. Maar ja, het is toch anders gelopen. Ik heb niet het idee gehad dat er momenten zijn ontstaan tussen Evert en mij. Ik heb het wel geprobeerd en natuurlijk ga je ervoor. Maar als het aldoor van één kant komt... Ja, dan houdt het een keer op”, vertelt de blondine in een filmpje dat op de website van het programma is te zien.

Niet zo onzeker (meer)

Weggestuurd worden is nooit leuk, en al helemaal niet als je de eerste bent. Toch blijft Cora positief. “Natuurlijk is het een teleurstelling. Aan de andere kant heeft het me ook veel gebracht.” Ze doelt op de inzichten die ze door het programma heeft gekregen. “Ik ben een zorgzaam type, sta altijd klaar voor een ander en zet mezelf op de tweede plaats. Nu durf ik te zeggen wat ik nooit heb gedurfd: Cora mag er ook zijn. Dat kon ik een week geleden niet uit mijn strot krijgen. Ik hoef niet zo onzeker te zijn.”

Boerhoppen in ‘Boer zoekt vrouw’

Goed, Cora moest dus naar huis. Maar: in eerste instantie niet met lege handen. “Ik had eigenlijk de eerste dag dat ik binnenkwam al heel leuk contact met Koop. Nans had een lekkere appeltaart gebakken en we hadden hem ook een stukje beloofd.” Hoe Koop daarop reageerde? “Natuurlijk overviel ik hem gigantisch. Die wist niet wat-ie ermee moest. Alles draait om Evert en dan ineens komt één van de vrouwen bij hem langs en die zegt: ‘Ik vind jou eigenlijk ook wel leuk.’” Wel verzekerde Cora hem er gelijk van dat ze niet zomaar van de ene boer naar de andere hopte. “Ik zei meteen tegen hem: ‘Je moet nou niet gelijk denken dat Cora denkt: die ene boer wordt het niet, dan maar de volgende.’ Want zo werkt het natuurlijk niet. Dat is echt niet zo.”

En hoe ging het verder met Cora en Koop?

Helaas is Cora’s romance met Koop ook op niets uitgedraaid. In een update vertelt ze het volgende over haar gestrande poging: “Hoi hoi. Nou, er is inmiddels wat tijd overheen gegaan en Koop en ik hebben appcontact gehad met elkaar, maar we hebben besloten om niet verder te gaan. Dan zijn jullie weer op de hoogte. Hé, groetjes, Cora. Doei doei.”