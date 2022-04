‘Boer zoekt vrouw’-blog #10: “Hoe Sonja ongewild een voyeur werd”

Aflevering 10: kiezen.

You can’t allways get what you want, zongen de Stones. Dat geldt niet alleen voor de kandidaten die deze week naar huis werden gestuurd, maar ook voor onderstaande boerin.

Janine (31), schapenboer

De herderin is hoteldebotel op Chris, maar het is wel érg hard werken om wat tekst uit de vrachtwagenchauffeur met de blauwe ogen te krijgen. De Limburgse twijfelt: is dit alles? Is Chris een zacht lammetje met wie ze de rest van haar leven zwijgend over de hei wandelt? Sander de Fries is daarentegen meer een bordercollie. ‘Hállo?!? Kan ik nog iets doen? Wil je me aaien?’ Al bind je die jongen drie weken aan een boom, dan nog zal hij je kwispelend opwachten.

Klieren met een markeerstift, knuffelen, een grootste liefdesverklaring: de hobbyboer ging all-in. Eigenlijk zei hij alles waar de Limburgse Heidi van droomde toen ze zich meldde bij Ons Yvon, maar een ding klopte niet: het kwam uit de verkeerde mond. Iets zegt me dat de herderin helemaal niet gaat kiezen.

Hans (69), paardenfokker

De Brabander was na het plotselinge vertrek van de buurvrouw van zijn ene zij op de andere gerold, maar was blij dat de immer opgeruimde DINIE eh... ANNETTE wél aan zijn keukentafel zat te stralen. De brunette was ook tevreden: de paardenboer wist haar naam dan misschien niet meer, hij had haar tijdens het stro-duwen niet één keer uitgekafferd. Tijd voor Annie (de gulden middenweg) om de kinderen te ontmoeten. Dat moet klikken, vindt de paardenfokker. En dat deed het. Annette zat aan de stamppot alsof ze de vrouw des huizes was, zonder het af te dwingen. Hans zag het gebeuren en presenteerde de rapportcijfers aan Ons Yvon: Annie slaagde cum laude en dat werd gevierd met een eh... STUKJE taart. Ze hebben allebei hun eigen rugzakje, maar gaan samen op reis.

Evert (58), melkveehouder

Maud en Nans waren de wanhoop nabij. De logeerweek was bijna ten einde en ze wilden een MOMENTJE. Tien minuten was genoeg, heus. De Drent voelde dat hij nu toch echt moest leveren en deed oprecht zijn best om Nans te vragen hoe ze het vond op de boerderij. De brunette stráálde na het gesprekje in de stal. Eindelijk waren ze tot een soort van kern gekomen. Zag ik daar nou een voorzichtige twinkeling in de ogen van de boer?

Hangmat-Maud schakelde intussen een hulplijn in om haar ultieme liefdesverklaring op papier te zetten. Zien, ruiken, voelen én horen. Maud voelde alle vier de prikkels als ze in de buurt was van de man met de grote handen. En Evert? Die had nog nooit van z’n leven zo’n brief gekregen (wie wel?). Hij vond het zoals altijd ‘mooi’, maar wist eigenlijk ook niet wat hij ermee aan moest.

Een wijs man zei ooit: ‘Als je een leeuw wilt vangen, moet je eerst dichterbij komen’. Maar maakte de brief de afstand tussen de Drent en de vrouw met de Gooische R nou kleiner, of raakte hij met iedere zin een stukje verder weg? Waar het bij onderstaande boer het keuzemoment voor niemand een verrassing was, bouwt Evert de spanning op. Mooi.

Jouke (31), melkveehouder

De blondine híeld het niet meer. ‘Ben je eruit?’ wilde ze weten. Jouke bedacht net op tijd dat hij Ons Yvon had beloofd om het voor de kijkers thuis nog een heel klein beetje spannend te houden en slikte zijn liefdesverklaring in. Het is ongelooflijk wat een transformatie de stugge Fries in een paar dagen tijd heeft doorgemaakt. Van ‘ik zoek geen boerin’ tot een smoorverliefde boer die ook nog eens op constructieve wijze afscheid neemt van huisvrouw-Lotte.

De krullenbol pinkte een traantje weg, maar besefte ook dat ze vooral verliefd was op het idéé van een boerenromance. Eind goed al goed, zou je denken, maar er was nog één obstakel: Ons Yvon drentelde nog altijd op het Friese erf in afwachting van een bedankje voor haar rol in deze grootste koppelactie, maar de Fries had haast en wilde gewoon eh... de deur achter hem en Karlijn dichtdoen.

Rob (52), fruitteler

Deze week gelukkig geen optreden van Rob & Roll zelf: in de keuken werd er van links naar rechts gejumpt. Son had de tip van de kersenboer om wat losser te worden letterlijk genomen en begon spontaan te headbangen. Flirty-Wendy vond het allemaal reuze gezellig, maar WAUW... nee dat was het zeker niet.

Daar dacht de Gelderlander anders over. Hij was HOTELDEBOTEL en verklaarde haar tussen de koningspaarden de liefde. Dat er bij Wen nog niet eens een rupsje te bespeuren valt, houdt de kersenboer niet tegen om er helemaal voor te gaan. En met helemaal bedoel ik HELEMAAL. Son had haar tas nog niet ingepakt of de fruitteler was haar al vergeten. Ze werd ongewild een voyeur die zachtjes door de kamer schuifelde, op zoek naar haar schoenen, terwijl Rob zijn lippen drukte op de vrouw met wie hij niet zal eindigen.

Elselien van Dieren (31) dwingt haar vriend Boer zoekt vrouw te kijken. Er hingen vroeger paardenposters op haar kamer, maar ze verwijderde die resoluut toen ze werd gebeten door een pony.

