‘Boer zoekt vrouw’-blog #12: “Dit zag zelfs Maud niet aankomen”

Boer Hans Beeld KRO-NCRV

Hans (69), paardenfokker

Een stel van middelbare leeftijd in een hotelbed: ik dacht even dat ik naar een nieuw seizoen van Bed & breakfast zat te kijken, tot Annette zich in haar jus verslikte omdat Hans wereldkundig maakte wat een wilde nacht de twee achter de rug hadden. Nee, dit zijn geen mensen die klagen over een ontbrekend handdoekhaakje of een toiletrolhouder die te hoog of te laag hangt: de paardenfokker heeft lang op de liefde moeten wachten en nu ging hij ervan genieten ook!

Ook de immer opgeruimde Annette straalde van oor tot oor. Het kasteel, het diner, de boottocht, de kerkjes: alles was perfect! Nou ja, alles... De greenkeeper is nog steeds bezig om de plaggen die de boer achterliet te dichten, maar zijn gebrek aan golftalent houdt de brunette niet tegen om tot over haar oren verliefd te worden. Of zei ze nou houden van?

Jouke Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Jouke (31), melkveehouder

Jouke had vakantie en geen zin om zich te verdiepen in een of andere oude vent op een sokkel. De Fries ging liever een paar biertjes drinken met zijn zwoele blondine. Of nou ja, een paar... Het was een klein wonder dat de twee hun hotelkamer terugvonden.

Toen de koeienboer en Karlijn hun nadorst hadden weggespoeld en de maag weer tot rust hadden gebracht met een ontbijtje (geen Brinta helaas), gingen ze ‘wintersporten’. Ik zet dit even tussen aanhalingstekens omdat Ons Yvon blijkbaar niet weet dat je daar sneeuw voor nodig hebt. Maar ach, wat kan het schelen. JOUK IS VERLIEFD! En Karlijn haalt het beste in hem naar boven.

Janine Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Janine (31), schapenboer

Zo’n citytrip is niet alleen het uitgelezen moment om van rupsen vlinders te maken, het is óók een kans om eens iets te eten wat de pot normaal niet schaft. Welke exotische etenswaar Sander de Fries niet door zijn keel kreeg kon ik uit zijn gemompel niet opmaken (waarom wordt Hans wél ondertiteld en Sander niet?), maar ik heb het voor je uitgezocht en het bleek te gaan om een OLIJF.

De herderin uit het bourgondische zuiden vond het maar wat geestig dat de Fries nog nooit in zijn leven een olijf had gezien. Ze giechelde ervan, maar van echt flirten was nog steeds geen sprake. Was ze nou verlegen of verliefd, vroeg Sander zich af. Er bleek sprake van een derde V: haar verleden. Toen de hobbyboer opperde om vanaf nu dan maar ieder weekend naar Limburg te komen, kreeg de blondine haar zoveelste paniekaanval. Hoewel Sander klaar zit met de secondelijm, denk ik niet dat hij de man is die haar gebroken hart kan helen.

Rob Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Rob (52), fruitteler

De Gelderlander had gelegenheidshoogtevrees, zodat hij in het reuzenrad ongegeneerd in de ogen van Wendy kon kijken. De blondine wilde het liefst uit het bakje JUMPEN en schoof naar de verste hoek, maar kon niet aan de fruitteler ontkomen. De kersenboer was aan het genieten en was nóg verliefder dan hij al was, maar flirty-Wendy bleef ongrijpbaar. Daar voelde ze zich dan weer een beetje schuldig over, ze had hem tenslotte wél geschreven.

Ze besloot de boer toch maar wat meer toe te laten. Maar ja, geef de man een vinger en Rob & Roll pakt zijn gitaar. Hij wilde dat Wen haar true colors zou laten zien, maar toen ze kleur bekende en vertelde dat Rob haar niet in vuur en vlam zette, was de boer not amused. Het ging volgens hem niet om aantrekkingskracht, maar DIEPGANG. Ik snap wel dat hij droomt van een lang en gelukkig met Wen, maar diep van binnen weet Rob ook dat het niet werkt als de een meer van de ander houdt. De boer wil geliefd worden en dat verdient hij. Gelukkig ligt er thuis nog een postzak vol liefde te wachten.

Evert Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Evert (58), melkveehouder

De Drent en hangmat-Maud hadden zo’n goede CONNECTIE dat ze unaniem besloten om sámen te slapen. De vrouw met de Gooische R wist dat het qua gevoel goed zat, maar ze wilde wel even bloedeerlijk zijn en de boer op snelheid leren kennen. Ze voelde iets, spanning... Maar Evert was niet gespannen, écht niet. De wijn was gewoon wat droog. Dat was ook meteen het enige dat droog was, want het kwam met bakken uit de lucht in de Kroatische stad Split.

Waar de Drent vorige week al mijn verwachtingen al overtrof door in een hangmat te zitten, deed hij daar nu nog een schepje bovenop door zijn Maud in de stromende regen te zoenen bij de waterval.

En nu? Een groot denker zei ooit: het is geen stap van de keuken naar de hal, maar de Drent was toch wel benieuwd of Maud bereid was om haar hondjes in de Randstad te verlaten. Zij was daar nog niet mee bezig. De zon brak door (‘een teken uit de natuur’), haar hand lag op zijn kolenschop en ze leefde in het moment. En in dat hier en nu zei de Drent ineens die drie woorden, die elf letters, die hij al zijn hele leven tegen iemand wilde zeggen: ‘ik hou van jou’. En dát zag zelfs Maud niet aankomen.

PS. Volgende week zal collega en BZV-fan Chanan vertellen hoe het afliep met de boeren.