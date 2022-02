‘Boer zoekt vrouw’-blog #2: “Jouke, de jaren ’50 belden, ze willen hun mening terug”

Ik zat vorig jaar augustus met een glas wijn onder een Italiaanse olijfboom toen mijn telefoon trilde. Het was Barry, die vanuit ons kikkerlandje live verslag deed van de voorstelaflevering van Boer zoekt vrouw. Iedere BZV-blogger zou een Barry moeten hebben, concludeerde ik tevreden. Hij is namelijk niet alleen boer (handig voor praktische vragen; want Barry, hoe heet die voerschuiver waar Evert op zat?), maar is ook nog een succesvol in de liefde (want al jaren getrouwd met mijn nicht).

Hij vond ze leuk, de boeren van dit seizoen. In alle opzichten, maar vooral om verslag van te doen. Nou Barry, daar gaan we!

Janine Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Janine (31), schapenboer

Waarom lezen als je ook op lengte kan selecteren, dachten de zus en vriendin van Heidi-zonder-vlechtjes. Gelijk hebben ze, je moet ergens beginnen als je 104 liefdesbrieven door moet akkeren en bovendien wilde Ons Yvon ook voor het donker weer boven de rivieren zijn.

1.95 meter-Christiaan maakte als vrachtwagenchauffeur/eilandbewoner/ex-schapenboer/romanschrijver alvast indruk, helemaal toen Janine las dat ze zich bij hem niet hoeft te schamen voor haar eau de schaap. De boerin blijkt zelf wel toe aan een nieuwe parfumwind in haar leven…

Tip voor Chris: ga voor de speeddate met de vlam in de pijp nog snel naar de drogist voor een fles Axe en jullie leven nog LANG en gelukkig.

Hans Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Hans (69), paardenfokker

Boer Hans piept en kraakt, maar met zijn rikketik is nog altijd niets mis. Zijn hart staat – 21 jaar na het verliezen van zijn vrouw – open voor een nieuwe liefde. De paardenfokker hoopte op tien Grietjes om uit te kiezen, het bleken er 89.

Zoon Sjoerd (hállo Sjoerd!) had niet verwacht dat zijn oude vadertje nog zo goed in de markt zou liggen en concludeerde droogjes dat het misschien beter was geweest als Hans voor dit onderdeel van het programma zijn niet-dyslectische kinderen had uitgenodigd. Ze akkerden alle opstellen door en de paardenboer was tevreden met zijn vooral uit weduwen bestaande selectie Grietjes. Want als je verdriet kunt delen, vond Hans, dan kan dat ook met vreugde.

Ik hoop dat briefschrijfster Ria ook een uitnodiging krijgt voor de speeddate, want je bordje hutspot alleen op de bank naar binnen schuiven terwijl Sybrand en Martine door de huiskamer gallen: dat gun je niemand.

Jouke Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Jouke (31), melkveehouder

Dat de guitige koeienboer de meeste brieven zou ontvangen, verbaast niemand. Wel denk ik dat zijn postzak een stuk leger was geweest als Ons Yvon de Fries in de voorstelaflevering aan een wat steviger verhoor had onderworpen. Dan hadden al die ‘vieze en smerige’ dierenartsen in ieder geval geweten dat de koeienboer gewoon een huisvrouw zoekt. Jouke? HÁLLO? De jaren ’50 belden, ZE WILLEN HUN MENING TERUG.

Ik kreeg al flashbacks naar zijn Zeeuwse evenknie Bastiaan, die zijn logees de hele dag in huis liet wachten tot alle aardappels van het land waren. Gelukkig heeft Jouke één ding al wel in de smiezen: meisjes als LA-Milou kan hij maar beter niet op de speeddate uitnodigen, want ze moeten wel écht naar Friesland willen emigreren.

Rob Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Rob (52), fruitteler

Je moet natuurlijk geen kersen met peren vergelijken, maar vergeleken met de postzak van bovenstaande collega was Robs brievenbus ietwat magertjes gevuld. Toch vond de Gelderlander het niet KUT MET PEREN, want er stonden 52 vrouwen klaar om op hem te JUMPEN.

Rob wilde zich graag doen voorkomen als een toffe peer die zoekt naar diepgang, maar bleek uiteindelijk ook gewoon een ordinaire plaatjeskijker. “Eigenlijk is dat niet goed”, vond Rob. Wees niet zo streng voor jezelf Rob, wij hadden precies hetzelfde gedaan. En dan nu door naar de binnenkant. KOEKOEK.

Evert Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Evert (58), melkveehouder

De koeienboer mag dan wel ‘joekels van handen’ hebben, ze zaten flink te trillen toen Ons Yvon zijn Drentse erf op kwam rijden. Evert slijt zijn dagen met zijn eveneens vrijgezelle b(r)oer Koop, maar droomt van een vrouw aan zijn keukentafel.

De Drent schrok zich een hoedje toen bleek dat zijn lang gekoesterde wens werkelijkheid kan worden én hij de luchtbedden op moet blazen. “Dat kan jij”, suste zijn lieve zus Henriët.

Evert is overprikkeld door al die vrouwen die ineens iets van hem willen, dus ik hoop maar dat Henriët op tijd signaleert dat Je hebt natuurlijk geen idee wat voor type ik ben-Maud lekker in haar eigen hangmat moet blijven. Iemand nog koffie?

En verder…

Witlofboer Rob (50) lag nachtenlang wakker: zou er überhaupt iemand schrijven? De schat is dol op ham met augurk, maar zuur is hij niet. Dolgelukkig was hij met stapeltje liefde. Wel jammer dat er nu niet wordt gedate in het donker…

Er is altijd wel iemand beter of mooier dan zij, dacht koeienboerin Hilda (34). Maar daar dachten 31 briefschrijvers anders over. De amazone schrok zich een ongeluk toen de vriend van haar overleden vriendin haar vanaf het papier aankeek. Zo had ze hem nog nooit bekeken. Voor deze man was geen stapeltje, maar misschien wel een toekomst...

Joost (47), de plantenkweker zonder planten, kreeg behalve een elleboogpolonaise met 33 vrouwen ook een heuse BZV- home make over . Om met de woorden van de Noord-Brabander te spreken: “Het is hier nog nooit zo gezellig geweest.”

Koeienboer Robert (39) wilde niet jokken: de hoeveelheid brieven in de tas van Ons Yvons tas viel wel een tikkie tegen. Toch begon hij na de eerste lieve woorden van Daar zit je dan op de bank met je kinderwens -Daphne te stralen. Iets zegt me dat de hobbyfokker de komende jaren niet alleen nieuwe kuikens en baby-konijnen zal verwelkomen.

Geitenboer Gerben (31) mocht zijn oogjes dichtknijpen, want in de postzak zaten niet alleen maar brieven voor zijn zus Irene. Ons Yvon kent Gerben langer dan vandaag en besloot meteen door te pakken: na twee plakken cake had de Utrechter al meer gedate dan in de 31 jaar ervoor, maar in de stal bleken nóg 38 briefschrijfsters opgesloten te zitten. Op een #metoot’je door een geit na, verliep de middag voorspoedig. Toch hoop ik wel dat Ons Yvon ook nazorg verleent, want of de Utrechter het initiatief gaat nemen voor een vervolgafspraak...

Elselien van Dieren (31) dwingt haar vriend Boer zoekt vrouw te kijken. Er hingen vroeger paardenposters op haar kamer, maar ze verwijderde die resoluut toen ze werd gebeten door een pony.

