‘Boer zoekt vrouw’-blog #3: “Evert, wat heb je grote handen!”

Aflevering 3: De Speeddates.

Als corona íets goeds heeft gebracht, vindt 57 procent van de Nederlanders, dan is het wel dat we elkaar straks niet meer te pas en te onpas hoeven te kussen. Tenzij je aan Boer zoekt vrouw meedoet…

Rob Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Rob (52), fruitteler

De Gelderse kersenboer stond nog net niet te kwijlen toen hij zijn tien vrouwen in de verte zag opdoemen. “Die zijn gewoon voor mij gekomen. Ik ga ze ALLEMAAL zoenen”, kwispelde hij. Ons Yvon stond erbij en keek ernaar. Yvon? KOEKOEK was het, KOEKOEK!

Robs grijpgrage handjes leken de meeste dames niet te deren. Want zo lang de boer zijn handen op hun heupen had, speelde hij in ieder geval geen gitaar. Waar Silvia, Sonja en Gepke klaar zijn om tijdens de dagdate met Rob in het diepe te JUMPEN, zijn de andere twee nog niet helemaal overtuigd.

Bij Wendy – die van de persoonlijke brief waarin ze heel persoonlijk was over zichzelf – gingen de alarmbellen af toen ze van de boer een standje kreeg over haar afstandelijke aanhef. ‘LÍEVE ROB’ wilde de boer lezen, maar Wendy is niet van gisteren en laat haar hart niet wéér breken door een of andere etterbak. Ook Nellie is nog sceptisch, vooral omdat ze nog geen ‘erotische gevoelens’ heeft. Gelukkig kan je bij gebrek daaraan altijd terecht in Inge’s kofferbak.

Jouke Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Jouke (31), melkveehouder

De Fries leeft qua gedachtegoed misschien in de jaren ’50, qua kleding hoeft het allemaal niet zo degelijk. De koeienboer vond het jammer dat zijn vrouwen zoveel om het lijf hadden en leefde helemaal op van de zomerjurk van boerendochter Marion.

Ook Mag ik je een knuffel geven-Sabine verwierf een ticket naar de volgende ronde en dat vinden de andere dames “bah” en “best een beetje moeilijk”. Kortom: IET GIET OAN! Nu maar hopen dat Jouke niet alleen zijn kleine Jouke achterna loopt en dat huwelijksbootje in het vizier houdt.

Nog wel een tip voor Ons Yvon: harstikke leuk die metafoor met die sloep, maar vrouwen sexy aan wal laten klimmen is net zo’n utopie als uit een zwembad komen zonder trapje. Al denk ik dat Jouke over dat laatste een stuk enthousiaster was geweest...

Janine Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Janine (31), schapenboer

De schone met de zachte G heeft al haar schaapjes op het droge, maar zoekt nog een herder om haar leven mee te delen. Maar waar de spanning bij haar Friese leeftijdsgenoot in de lucht hing, waren de speeddates van de boerin uit het diepe zuiden slaapverwekkender dan een hele avond schaapjes tellen.

Een lijmpistool, sloophamer en sixpack bier later, moest de blondine haar keuze maken. In het slechtste geval werd ze (ik denk van sloophamer-Dorus) een beetje MOE, in het beste geval (tegeltjeswijsheid-Sander) ‘best een beetje enthousiast’. De Fries is dan ook de man die deze show kan redden, want hij besloot zijn boerin te kussen toen hij werd uitgenodigd voor de dagdate. En als er een schaap over de dam is…

Boer Hans Beeld KRO-NCRV

Hans (69), paardenfokker

Pak een zit en schuif aan, want weduwnaar Hans is ongelooflijk blij dat hij dit op zijn leeftijd nog mag meemaken. De paardenboer was tot tranen geroerd om zijn eigen droom-entree en genoot met volle teugen van zijn speeddates én de appeltaart van buurvrouw Dinie.

Ik genoot vooral van Ria, die liever vandaag dan morgen een tafel voor twee dekt. Want wat de Noord-Brabander voelt, voelt zij ook. Eerst komen ze samen langs, dan nog een keer alleen en daarna word je niet meer uitgenodigd voor een fietstocht of een etentje en zit je met je stamppot voor de tv.

Margriet (beter bekend als Grietje) vindt dat Hans niet de hele dag moet huilen. “Hij moet wel een man zijn, met een beetje pit”, concludeerde ze. Grietje is door naar de volgende ronde, maar iets zegt me dat Hans het sprookje waar hij zo van droomt nooit gelezen heeft…

Evert Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Evert (58), melkveehouder

Over sprookjes gesproken: EVERT, WAT HEB JE GROTE HANDEN! Ik hoop maar dat Maud geen spoor van broodkruimels heeft gelegd om de weg naar haar hangmat terug te vinden, want we weten allemaal dat deze romance uitloopt op een debacle.

De verlegen melkveehouder was door zijn zus in een knap overhemd gestoken, maar ze was vergeten haar broer voor te bereiden op zijn speeddate-avontuur. Geeft niks, Evert. Je voorstellen en wat murmelen over jongvee en je gebrek aan hobby’s is in ieder geval authentiek. Bovendien kan de Drent écht wel flirten met zijn ogen. Ik zet al mijn geld op Nance!

Elselien van Dieren (31) dwingt haar vriend Boer zoekt vrouw te kijken. Er hingen vroeger paardenposters op haar kamer, maar ze verwijderde die resoluut toen ze werd gebeten door een pony.