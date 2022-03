Boer zoekt Vrouw-blog #6: “Waarom er nog wat ruis op de lijn zit bij Evert”

Aflevering 6: logeren deel 2.

“Beter laat dan nooit.” Dat geldt in de liefde, maar ook voor BZV-columnisten die de Spaanse zon opzochten (dank voor jullie geduld). Daar zijn we weer! Maar eh... heb ik nou een zonnesteek of zijn we bij Rob & Roll in een nieuw format van John de Mol beland?

Fruitteler Rob Beeld KRO-NCRV

Rob (52), fruitteler

“Ieder z’n eigen ding laten doen”, “elkaar versterken“, “er zijn als het moeilijk wordt”… De wandelende tegeltjeswijsheid zat op de praatstoel en flirty-Wendy vroeg zich hardop af de Gelderse kersenplukker waar ze zich zo voor had uitgedost eigenlijk wel oren had. De blondine pleitte voor een KRACHTIGE STILTE. Son en Sil kon het niet schelen hoe je het noemt, als de Gelderlander z’n klep maar even zou houden.

Rob had helemaal geen moeite met de kritiek op zijn gevoelige persoon. Als het maar “op een goede manier gecommuniceerd wordt” kan de boer daar echt wel wat mee. Hij wilde meteen aan de slag met dat “stukje onzekerheid” en dat “stukje enthousiasme” dat hem iedere keer weer een gebroken hart bezorgt, maar niet voor hij zijn TALENT gedeeld had met een avondvullende speellijst. De boer was daarna zó geraakt door zijn eigen teksten, dat hij alle beloftes die hij aan zichzelf en Ons Yvon gedaan had verbrak en bovenop al zijn vrouwen JUMPTE. Wen, Son en Sil waren murw en lieten het gebeuren (KOEKOEK!), maar of gevoelsboer-Rob zijn veel bezongen romance daadwerkelijk gaat beleven... Tja, van het concert des levens, krijgt niemand een program.

Janine Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Janine (31), schapenboer

Drank is natuurlijk nooit de oplossing, tenzij je een herderin bent en drie makke schapen te logeren hebt. De blondine gooide er nog maar een biertje in en begon zowaar te giechelen. In ruil voor wat steelse blikken wilde vrachtwagenchauffeur Christiaan best nog een keer verliezen en ook Michiel zag zijn droom om iedere avond te gourmetten met ieder pilsje dichterbij komen.

Sander de Fries zat ondertussen een potje te mokken. Ik kan me voorstellen dat deze scène verwarrend was voor de kijkers thuis, dus laten we hier even heel duidelijk zijn: SANDER IS NIET JALOERS!!! (Hij is stikjaloers). De boer zonder boerderij liet zich niet alleen aan de keukentafel uit het veld slaan, ook op de hei zag hij letterlijk en figuurlijk hobbels. “Heel anders dan in Friesland“, concludeerde hij. Wen er maar niet te veel aan Sander, voor je het weet sta je weer op het Friese platteland.

Jouke Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Jouke (31), melkveehouder

Mocht Sander de Fries nog een nieuwe baan zoeken: bij Jouke hoef je je cv niet achter te laten. De stugge koeienboer doet alles ALLEEN om dat hij zich nu eenmaal snel stoort aan mensen. “Dan weten jullie wel gelijk hoe ik ben.” Hier op de bank gingen alle seinen op rood, maar boerendochter-Karlijn had de indruk dat de boer wel “lekker zichzelf“ was en ook zomerjurk-Marion hoorde ‘niets geks’.

Wél gek is dat de deelneemsters van Boer zoekt Huisvrouw hun boer probeerden te verleiden met een taartontbijt. De Fries zag al die gekkigheid op zijn aanrecht en pakte hoofdschuddend een bord Brinta, maar zagen we hem toch een tikkie ontdooien daar in die trekker? Is er in het leven van de Fries dan misschien toch plaats voor een piepklein kersje in de pap?

Hans Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Hans (69), paardenfokker

Een boer met twee gezichten, vonden de dames. Onder het genot van een glas wijn en een kaasje was de Brabander de amateurpsycholoog (“Jij cijfert jezelf altijd weg”) waar ieders rugzakje geleegd kon worden, maar in de wei veranderde de fokker tot een nietsontziende tiran die alles wat er op zijn pad komt commandeert.

Hoewel buurvrouw-Dinie het moest ontgelden, was het zelluf doen-Grietje die het verhaaltje definitief uitblies. Zo'n toon hoefde je tegen haar niet aan te slaan, besloot ze, terwijl ze haar kussen in een vuilniszak stopte. Buurvrouw-Dinie, die heus begrijpt hoe dat allemaal gaat met zo’n paard, wist ook niet helemaal wat ze er nou van moest vinden. Toen daarna zelfs de immer opgeruimde Annette sprak van een “gecompliceerde man”, bleek maar dat een en ze leefden nog lang en gelukkig voor de paardenfokker verder weg is dan hij dacht… Nog een gezegende krentenbol, iemand?

Evert Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Evert (58), melkveehouder

Wie heeft diepgang nodig als je elkaar ook prima kunt leer’n kennen met wat oppervlakkige gesprekjes? Ik vond het nog helemaal niet zo’n slechte tactiek van de Drent, maar daar dacht hangmat-Maud anders over. Ze staat heus open voor een praatje over de stoelgang van Everts 136 gevlekte dames, maar de Gooische wilde nu voor een keer in haar leven ook weleens versierd wórden.

De Drent concludeerde droogjes dat hij nu eenmaal geen zendmast is, maar een ontvanger. En er zit duidelijk nog wat ruis op de lijn. Mans weigerde het keukencorvee en gevoelsmens-Cora riep huilend dat deze hele spelshow niets voor haar was. Op haar zwakst besloot ze dat die andere twee er maar met de boer vandoor moesten gaan. Dat hoef je hangmat-Maud geen twee keer te zeggen: aan de keukentafel pakte ze eindelijk zijn GROTE HANDEN om te CONNECTEN. Niet te vroeg juichen, Maud. Van die twee stoorzenders ben je namelijk nog niet af.