Boer zoekt vrouw-blog #7: “Hoe Marion zélf verleden tijd werd”

Aflevering 7: het eerste keuzemoment.

Evert (58), melkveehouder

Gevoelsmens-Cora was haar inzinking van afgelopen week te boven en besloot dat ze de koeienboer niet wilde laten lopen. Stap één: Evert vertellen dat vrouwen twee borsten hebben. ‘En twee pinken’, besloot de Drent. Wat stap twee was in het verleidingsplan van de blondine zullen we nooit weten, want hangmat-Maud was opgewarmd en klaar om de boerderij over te nemen. Ze stapte met de boer in de tráctor en vroeg hem op de man af of hij haar ook leuk vond. ‘Ja goed’, mompelde de boer. Hangmat-Maud vond het fijn te horen en droomde vrolijk verder. Ze kwam even HEEL DICHTBIJ met haar gedachtes en was zelfs bereid poep te scheppen om de hele dag naar Everts grote handen te kunnen kijken. En toen… werd er een stiertje geboren met een hartje op zijn voorhoofd. In Evert was het ‘stil in mij’, maar Maud had tranen in haar ogen: DIT WAS EEN TEKEN VAN DE NATUUR! Ik vrees dat ze haar boerderijboek niet uitgelezen heeft, want dan had ze geweten wat er op melkveehouderijen met stiertjes gebeurt.

Rob (52), fruitteler

De kersenboer dook met zijn vrouwen de boomgaard in om ze de FILOSOFIE van het snoeien bij te brengen. Intussen maakte de Gelderlander een karakterschets van zijn appeltjes en vroeg ze naar de voor- en nadelen van een leven met Rob & Roll. Flirty-Wendy prees de fruitteler om zijn passie, maar vond het ook een dingetje dat je er voor tien cent ingooit en er voor 8,50 uitkomt. Wat dat betekent weet niemand, maar handig is het blijkbaar niet als er gelat moet worden. Son denkt dat het goed communiceren is met de boer, maar is nog op zoek naar haar kriebels. Sil is van de lijstjes, maar helaas bleek zij niet op het lijstje van de gevoelsboer met de appelwangen te staan. De brunette nam het zoals het kwam, maar pinkte bij het pakken van haar tas toch een traantje weg. En Rob? Die trok een sprintje om gauw op zijn twee overgebleven vrouwen te JUMPEN.

Hans (69), paardenfokker

Over de weilandscène was het laatste woord nog niet gezegd, dus zaten buurvrouw-Dinie en de opgeruimde Annette klaar voor een interventie. Nee, natúúrlijk wilden ze de boer niet veranderen, maar als hij dan als een echte boomer zijn dochter belt voor het wifi-wachtwoord, dan kan dat ook wel een tikkie vriendelijker. De paardenfokker beloofde beterschap, maar liet tegelijkertijd ook weten dat er op zijn leeftijd weinig aan zijn karakter te sleutelen valt. Het leverde de dames slapeloze nachten op. Buurvrouw-Dinie gooide er nog maar een paracetamolletje in en besloot haar tijd uit te zitten. Annette weigert de hoop op een nieuwe liefde op te geven en ging naarstig op zoek naar een stukje blauw tussen de donderwolken. Misschien zitten hun rugzakjes toch voller dan ze dachten…

Janine (31), schapenboer

De schaapjes van de Limburgse roerden hun koffie bijna uit hun bekers van de spanning: wie van de drie moest de hei gaan verlaten? De boerin vond het HEEL HEFTIG en voelde zich (in tegenstelling tot onderstaande boer) bezwaard dat haar mannen hun hele leven moesten opgeven om met haar door het Limburgse land te dartelen. Janine checkte nog even bij Sander de Fries of hij zijn grasland met slootjes wel echt kon missen, maar toen zat Michiel er alweer doorheen te tetteren. De hobbyboer was de wanhoop nabij. Het was - in tegenstelling tot het hoofd van Evert - alles behalve stil in het brein van de Fries. Hij wilde zóveel zeggen, MAAR HOE? Ook vrachtwagenchauffeur Christiaan vond het allemaal knap ingewikkeld en besloot om maar gewoon ‘mee te luisteren’ met de rest (lees: Michiel). Sander zat al bijna met zijn plastic schapen in de auto, maar Ons Yvon kon die ingevulde kleurplaat niet langer aanzien en stak daar een stokje voor. Michiel is exit en Janine heeft nog twee puzzelstukjes over. Maar of er een stukje is dat past…?

Jouke (31), melkveehouder

De Fries had een momentje met zomerjurk-Marion en besloot van de gelegenheid gebruik te maken om haar écht beter te leren kennen. Oh nee, hij wilde gewoon nog even benadrukken dat hij NEVER NOOIT NIET GAAT VERHUIZEN. De boerendochter had naar het seizoen met zorgboer Bastiaan gekeken en besloot te checken of de guitige Fries toevallig ook een drugsboer was. De Fries wilde ‘alles een keer proberen’ in het leven, mompelde iets over ‘verleden tijd’, maar wat hij eigenlijk bedoelde was dat zomerjurk-Marion wegens TE PITTIG voortaan zélf tot het verleden behoorde. Jouk dook de melkstal in en Karlijn bleef vertwijfeld achter. Want zo spicy was die brunette toch helemaal niet? Veranderde de Friese boerderij langzaam in een dictatuur waar maar één mening telt? Huisvrouw in spe-Lotte heeft de boer vooralsnog het beste in de smiezen: niet te veel vragen en gewoon kijken en genieten.

