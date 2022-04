Boer zoekt Vrouw-blog #9: “Wat was dat wachtwoord van Rob ook alweer?”

Aflevering 9: nog meer logeren

Jouke Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Jouke (31), melkveehouder

Het was vijf uur ’s ochtends en Karlijn stond ÁÁN. De hese blondine deed wat niemand voor mogelijk had gehouden: ze flirtte zich fluitend dwars door Jouke’s ochtendhumeur heen. Voor de vorm klaagde de Fries nog wat tegen de camera, maar zijn twinkelende ogen zeiden iets anders. Huisvrouw-Lotte dacht dat Jouk te druk was met het keuren van zijn vee, maar besefte niet dat de keuring van zijn vrouwen er al op zat. Want hoewel de boer heus niet de héle dag aan zijn droomvrouw denkt, laat Karlijn zijn hart sneller kloppen.

En dat zou zomaar eens wederzijds kunnen zijn. Waar je normaal gesproken het knippen van nagels zo lang mogelijk uit het zicht van je nieuwe liefde doet, werd de Brabantse warm vanbinnen toen ze haar stoere boer een etterende hoef zag uitsnijden. Of hij haar gaat kiezen? Als je het Jouke voor de logeerweek had gevraagd, was hij gegaan voor de vrouw die weet welk bord je voor het borrelplankje moet hebben, maar de liefde kan zelfs de meest nuchtere Fries op andere gedachten brengen.

Janine Beeld KRO-NCRV

Janine (31), schapenboer

Sander de Fries greep zijn kans en besloot zijn herderin de vragen te stellen waar het deze week écht om draait. Hoe ze het straks voor zich zag, wilde de hobbyboer weten. De toekomst. Stel het wordt wat, krijg ik hier dan ook een BÁÁN? Volgens haar vader was er namelijk genoeg te doen! Sander glom van trots, was hij even de diepte ingegaan! Janine dacht daar anders over. Ze vond het heftig om dit sollicitatiegesprek zomaar 'in haar gezicht’ te krijgen. Er stond helemaal geen vacature open, en het hekje om haar hart nu ook niet meer.

Nu werd het allemaal wel héél ingewikkeld, dus besloot de boerin een aantal hulplijnen in te schakelen. Wie moet ik kiezen, wilde ze van haar vriendinnen weten. Die wisten het ook allemaal niet, dus toog de besluiteloze boerin met Chris naar de sprookjesachtige hei om het achterste van zijn tong te zoeken. De vrachtwagenchauffeur vond het moeilijk om vragen te stellen en antwoorden te geven, de herderin nog meer. Het heeft tijd nodig, besloten ze. Maar Ons Yvon is al onderweg...

Hans Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Hans (69), paardenfokker

Buurvrouw-Dinie ijsbeerde over het erf. Het lag niet aan de paardenfokker, zeker niet. Maar alles op de boerderij herinnerde haar aan haar grote liefde die er niet meer was. Hans begreep het, hij had tenslotte ook zijn vrouw in de hoek van de kamer zien staan toen hij weer begon met daten, maar je hóórde zijn hart breken. Toch slikte hij zijn teleurstelling weg, want er is voor de boer één ding erger dan afscheid nemen van je grote liefde: alleen zijn.

Annette mocht, nee móest, blijven. Of de opgeruimde brunette een ‘overblijvend restje’ is of de vrouw met wie de Brabander de rest van zijn leven naar het journaal zal kijken, is nog moeilijk te zeggen. Maar ook als Annette niet met de paardenboer eindigt, heeft het avontuur haar iets gebracht: een hoop inzichten én een nieuwe vriendin.

Evert Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Evert (58), melkveehouder

Nans probeerde Evert open te breken, maar de Drent heeft een kratje pils nodig om tot een serieus gesprek te komen. Ik snap dat, maar het geduld van zijn vrouwen was op en ze bedachten een gezelschapsspel om een stukje diepgang te creëren. Ze leerden dat de koeienboer ‘een onzeker geval’ is en dat wil veranderen door eh tja… wat zekerder te worden. Nans wilde meer ruimte innemen, maar volgens hangmat-Maud was dat absolúút niet nodig. Zelf ging ze even heel open zijn over de TELEURSTELLING die ze voelde toen Evert een arm om Nans heensloeg. Evert vond dat ‘eerlijk’ en ‘goed’. ‘Voel je allebei happy’, stamelde de boer (dat was geen vraag, maar een boodschap).

Het hielp, want Maud ervoer het melken de volgende ochtend als een yogaretraite. Ik zie hier een verdienmodel voor als de melkprijs tegenvalt: Maud heeft vast nog wel een paar vriendinnen die ook zen willen worden in Everts melkput. De vrouw met de Gooische R en de boer met de grote handen zijn de meest wonderlijke combinatie in de BZV-geschiedenis, maar hangmat-Maud stond (ook na haar 32e) te trillen op haar benen toen de Drent haar wang poetste met een smoezelige vaatdoek. En de man met de grote handen? Die zag het gebeuren en dacht: daar is toch een liedje van?

Rob Beeld Linelle Deunk (KRO-NCRV)

Rob (52), fruitteler

We JUMPEN van het ene gezelschapsspel in het andere, want in Gelderland werd een potje Twister gespeeld. Flirty-Wendy voelde wel een connectie en nieuwsgierigheid, maar het WOW-effect was er na een massage nog niet. Dat Son vriendelijk had bedankt voor het geknijp van de kersenboer, was wel even iets om het over te hebben. Rob had namelijk DINGETJES UITGEZONDEN, maar Son pakte die momenten niet.

De Gelderlander wilde JUMPEN en bedacht daarom weer een nieuw spel om fysiek contact te generen: wie een bijenkast vindt, krijgt een zoen. Wen kwam met zes kasten terug en Rob trok met rode konen een sprintje om zijn trofee te kussen. In de boer was er een heus paasvuur opgelaaid, maar de blondine vond het gezoen maar matig en dacht – zeker na die ongemakkelijke grap over haar gewicht – niet van eh... GIVE ME MORE. Wat was dat wachtwoord ook alweer? KOEKOEK!