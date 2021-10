‘Boerderij van Dorst’-kijkers onder de indruk van Sergio’s aangrijpende verhaal: “Op mijn elfde ben ik weggelopen”

Je kent hem als de galante maître in het programma First dates. Met een glimlach van oor tot oor stelt hij nerveuze kandidaten op hun gemak. Maar wat veel mensen niet weten, is dat achter de glimlach van de bekendste koppelaar van Nederland een turbulente jeugd schuilgaat.

De moeilijke jeugd van Sergio Vyent

Zijn moeder was pas 16 toen zijn zusje ter wereld kwam en 20 jaar toen ze van Sergio beviel. De keuzes die zij toen maakte, hadden naar eigen zeggen gevolgen voor hem. “Vanaf mijn tweede zat ik al in een kindertehuis. Toen weer eruit, toen weer erin en dan weer bij mijn moeder”, vertelt hij aan Raven, die concludeert dat Sergio’s moeder hem heeft ‘weggedaan’. “Op mijn elfde heb ik voor mezelf gekozen en ben ik weggelopen.” Hij wilde niet langer in een tehuis wonen en meldde zich bij de Kinderbescherming in Eindhoven.

Wat Sergio maar niet kan bevatten, is hoe je als ouder je kind niet zou willen. “Ik heb ook wel gedacht: jeetje, wat doe ik niet goed? Dat je aan jezelf gaat twijfelen. Toen ik zelf kinderen kreeg en mijn oudste geboren werd, zag je zo’n klein hummeltje. Dan raakt het je wel. Hoe kun je dat doen?”

Pleeggezin

Het zelfvertrouwen van Sergio heeft een flinke knauw gekregen door de manier waarop zijn ouders hem hebben behandeld. Gelukkig was daar pleegmoeder Mien die hem wel onvoorwaardelijke liefde gaf. Zij gaf hem het kind-zijn terug en bood Sergio een veilig thuis waar hij zichzelf kon zijn.

Respect van de kijker

De open manier waarop Sergio praat over zijn verleden en over zijn heden, raakt de kijkers van het programma. Op Twitter regent het positieve reacties over zijn deelname aan het programma. ‘Sergio had alle ingrediënten om af te glijden, maar hij kiest op zijn elfde al voor zichzelf’, deelt een kijker. ‘Mooie en sterkte man’, schrijft een ander.

Wat een prettige man is Sergio #boerderijvandorst en wat een verhaal zeg, op je elfde weglopen en ook zelf naar de kinderbescherming gegaan! Wow!! Had ook heel anders kunnen uitpakken — greet van rijn (@greetvanrijn) 6 oktober 2021

Heb gelijk meer respect voor Sergio na het horen van zijn heftige en turbulente jeugdverhaal waarin hij al zijn 11e voor zichzelf koos. #boerderijvandorst pic.twitter.com/QAkH6KPA1h — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉💉 (@marcelbar8) 6 oktober 2021

Sergio had alle ingrediënten om af te glijden, maar hij kiest op zijn elfde al voor zichzelf pfff wat een verhaal… mooi mens #boerderijvandorst — Jeroen Bergmans (@jeroen_bergmans) 6 oktober 2021

"Niet vasthouden aan iets wat iemand anders je niet kan geven. Laat het los." zegt Sergio in #boerderijvandorst, als hij praat over hoe hij zijn turbulente kindertijd heeft verwerkt en hoe hij nu in het leven staat. Mooie en sterke man. 👊🏻💪🏻 — Susanne (@suusonline) 6 oktober 2021

Jezus Sergio, moeder uit beeld, weeshuis, weglopen, melden bij kinderbescherming en dan een fijn gezin. En daar komt zo'n charmante, nette, wel bespraakte man uit. Hij had zo de verkeerde kant op kunnen gaan. #boerderijvandorst — roos.. (@Rosanne_2304) 6 oktober 2021

