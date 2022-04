Boerin Rianne geeft update over spierziekte ‘BZV’-boer Jan

Hoewel er nog geen verbetering te zien is in de toestand van Jan, heeft zij er namelijk vertrouwen in dat het “wel weer goedkomt”, zegt Rianne tegen de Telegraaf.

Het is nog niet duidelijk hoe lang het herstel van de spierziekte, die binnen 24 uur kan opkomen, gaat duren. Over het algemeen is het bij de ziekte van Guillain-Barré zo dat de heftige beginfase vier weken duurt, legt Rianne uit. “Het verschilt van persoon tot persoon. Als hij opknapt, kan hij naar een revalidatiecentrum om weer te leren lopen. Dat duurt ook een paar maanden. En als hij daarna thuiskomt, moet hij verder herstellen. Al met al duurt het genezingsproces gemiddeld een jaar.”

Guillain-Barré syndroom

Het Guillain-Barré syndroom (GBS) is een spierziekte die heel plotseling kan beginnen en ernstige verschijnselen heeft. Hierdoor kunnen mensen van het een op het andere moment verlamd raken. Het is een aandoening waarbij je zenuwen worden aangetast. Het gaat dan om de motorische zenuwen die vanuit het ruggenmerg naar de spieren lopen tot de gevoelszenuwen die van huid, gewrichten en spieren naar het ruggenmerg gaan.

GBS komt jaarlijks bij twee- tot driehonderd mensen in Nederland voor, zowel bij jong en als oud. Het is niet bekend waarom dit bij de één wel gebeurt en bij de ander niet.

Boer Jan is positief

Het is niet makkelijk voor de anders zo enthousiaste en ambitieuze boer Jan. “Maar ik vind dat hij er heel goed mee omgaat. Hij heeft het geaccepteerd en is positief”, zegt zijn vrouw tegen de Telegraaf. “Soms heeft hij een mindere dag.” Rianne heeft nu in haar eentje fulltime de leiding over het bedrijf met zes medewerkers. Er is nog een verbouwing aan de gang, er worden kalfjes geboren én het stel heeft twee zoontjes: Melle van 4 en Siem van 3. “Het is druk”, geeft ze toe. “Maar de kinderen gaan doordeweeks de hele dag naar de kinderopvang.” Aan het eind van de dag doet Rianne samen met hen nog de avondronde op het bedrijf.

Ook in het huishouden heeft ze niet al te veel hulp. “Toen Jan net ziek was, zijn mijn ouders wel een week hier geweest. Daarna is Jans moeder een week gekomen. Ze is er nu voor de tweede keer, samen met Jans nichtje Ava. Dit bezoek stond al een tijdje gepland.”

Emigratie

Het is niet altijd even makkelijk om het stel te hulp te schieten: nu net één jaar geleden emigreerden ze van Texel naar Denemarken. De Texelse schapenboer Jan leerde Rianne in 2015 kennen via het populaire programma Boer zoekt vrouw. Niet veel later trouwde het stel en kregen ze twee zoons. Het gezinnetje was dolgelukkig op Texel, maar toch verlangden ze naar een nieuw avontuur. Hun emigratie was uitgebreid te zien in het programma Onze boerderij.

Bron: Telegraaf.