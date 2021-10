Bonnenkoningin Jacoba van Tongeren krijgt standbeeld voor verzetsdaden

In Amsterdam, op een pleintje aan de Antillenstraat, is zondag een standbeeld onthuld van Jacoba van Tongeren. Burgemeester Femke Halsema was aanwezig bij de onthulling.

Erkenning

Het is weer een mooie stap in de erkenning van Jacoba's verzetsdaden. Jarenlang bleef haar heldhaftige verzetsrol tijdens de Tweede Wereldoorlog onopgemerkt. Omdat ze veel werk in een codenaam uitvoerde, bleef haar identiteit lange tijd onbekend. Pas toen haar neef Paul van Tongeren in 2014 een boek uitbracht, gebaseerd op haar memoires, werd haar naam en aandeel in het verzet bekend onder het grote publiek.

Inmiddels krijgt Jacoba van Tongeren de erkenning die ze verdient. In 1990 kreeg ze de Israëlische Yad Vashem-onderscheiding, als redder van Joden. Ze is ook opgenomen in het boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis. En in 2015 is een brug in Amsterdam naar haar vernoemd. Het zojuist onthulde standbeeld is wederom een ode aan Jacoba.

Verzetsvrouw

Maar wie was Jacoba van Tongeren - ook wel De Bonnenkoningin - dan? Deze bijzondere verzetsvrouw richtte aan het begin van de Tweede Wereldoorlog Groep 2000 op. Deze verzetsgroep zorgde voor persoonsbewijzen, schuiladressen en voedselbonnen voor onderduikers. Door een uiterst voorzichtige aanpak en indrukwekkende codetaal, bleef de groep grotendeels onder de radar, waardoor Groep 2000 het leven van duizenden mensen wist te redden. Een succesverhaal. Toch werd Jacoba van Tongeren haar leven lang verscheurd door schuldgevoel en kreeg zij met de nodige tegenslagen te maken. Benieuwd naar haar verhaal? Lees het hier.

Bron: NOS.