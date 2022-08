Dat (te veel) alcohol niet goed voor ons lijf is, daar is Bonnie St. Claire het levende bewijs van. De zangeres stopte vier jaar geleden met drinken, maar had toen wel al lichamelijke schade opgelopen door het drinken. Haar leven was aangetast, zo kwam ze later achter.

Alcoholisme

Jarenlang dronk de 72-jarige Bonnie St. Claire grote hoeveelheden alcohol. Naast het podium, maar ook erop, tijdens optredens. Over haar drankverslaving schreef ze zelfs een boek: Komt een vrouw bij de slijterij. Hoewel het boek niet altijd even vrolijk is, heeft het een gelukkig eind. Bonnie is inmiddels 4 jaar nuchter, en heeft naar eigen zeggen ‘haar leven weer op orde’. Maar die weg naar nuchter zijn, was lang. Aan De Volkskrant vertelde ze vorig jaar nog: “Ik hield mezelf niet voor de gek. Als je wakker wordt en het eerst altijd meteen aan drank denkt, ben je verslaafd. Als je verslaafd bent, is drank het enige dat je bezighoudt. Ik werkte wel gewoon hoor, maar op de automatische piloot. Ik raakte niet van het padje, ik ben nooit ladderzat van het podium gevallen. Ik was wel een keer behoorlijk aangeschoten, toen is het ook begonnen.”

Gestopt

Vier jaar geleden kwam er een punt waarop Bonnie besefte dat het zo niet langer kon. Ze stopte met drinken, en is al die tijd nuchter gebleven. Het levert haar heel wat voordelen op, die vooral op emotioneel vlak opvallen. “Ik vind mezelf een leukere vrouw: minder onzeker, energieker. Het waasje waarachter ik leefde is weg.” Ook optreden is volgens de zangeres een stuk leuker wanneer ze er helemaal bij is, en niet achter dat alcoholische waasje leeft. “Ik ben vier jaar geleden gestopt met drinken, en heb weer het gevoel dat ik leef,” vertelt ze.

Beschadigde lever

Die uitspraak volgt op de vraag of ze bang is voor de dood. Dat is ze gelukkig niet, maar af en toe eraan denken doet de 72-jarige wel. Vooral nadat ze de gevolgen van haar drankverslaving onder ogen kwam. Dokters ontdekten namelijk een beschadigd orgaan. “Mijn lever is aangetast. Ze vonden er een vlekje op, hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door de drank. Ik heb ontzettend veel geluk gehad. Ze hebben het operatief weg kunnen halen en ik heb geen uitzaaiingen.” Eind goed, al goed dus. Voor nu blijft Bonnie vooral genieten van haar optredens zónder waasje.

