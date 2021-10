Bonnie St. Claire over haar alcoholisme en de media: “Het ging veel te ver”

In haar nieuwe boek Kwam een vrouw bij de slijterij blikt Bonnie terug op haar leven. Een leven ‘vol ups en downs en voor- en tegenspoed’. Haar boek heeft een gelukkig einde, want in het slothoofdstuk schrijft de zangeres en dat haar leven eindelijk op orde is. “Ik ben gelukkig, ik tel mijn zegeningen en ben blij met alles wat ik nu heb.”

Functionerend alcoholist

Voordat Bonnie op deze gelukkige plek in haar leven kon komen, maakte ze echter het nodige mee. In haar boek schrijft ze openhartig over haar alcoholverslaving. Bonnie was naar eigen zeggen jarenlang een ‘functionerende alcoholist’. “Maar ik hield mezelf niet voor de gek. Als je wakker wordt en het eerst altijd meteen aan drank denkt, ben je verslaafd.” Bonnie greep in deze periode regelmatig naar wijn, wodka of rum-cola. “Als je verslaafd bent, is drank het enige dat je bezighoudt. Ik werkte wel gewoon hoor, maar op de automatische piloot. Ik raakte niet van het padje, ik ben nooit ladderzat van het podium gevallen. Ik was wel een keer behoorlijk aangeschoten, toen is het ook begonnen.”

Onderweg overgeven

Hiermee verwijst Bonnie naar een cruciaal moment in haar carrière. De zangeres had in de jaren negentig een optreden in Kaatsheuvel en had destijds met een verslaggever van het Algemeen Dagblad afgesproken dat hij haar die dag zou interviewen en naar het optreden zou gaan kijken. “Om mezelf op te peppen ging ik drinken. Onderweg moest ik overgeven. Toen ik op moest, was ik nog steeds boven mijn theewater”, zo vertelt Bonnie. “Ik stortte in. Het AD schreef er een stukje over. Dat was nog niet eens zo naar. Ik moest eerder van het podium af, stond er, en waarschijnlijk was er drank in het spel.”

Het hield niet meer op

De volgende dag stond Bonnie echter een nare verrassing te wachten. “Naar aanleiding van het stuk in de krant werd ik de hele dag gebeld. Story, Weekend, Party, Privé, ik schrok. Ik kon niet vluchten. Ik had ze natuurlijk helemaal niet te woord moeten staan. Het was foute boel. “Een tijdje later verschenen al die bladen en overal stond ik pontificaal op de voorpagina. Bonnie aan de drank. Bonnie van het podium gehaald. Bonnie stort in. Ik zag ze in de supermarkt liggen, terwijl ik broodjenuchter was. Met opgeheven hoofd ben ik door de supermarkt gelopen, ik woonde toen in Zwaag, in Noord-Holland. Ik wilde me niet laten kennen, maar thuis ben ik in een hoek op de grond gezakt. Vanaf dat moment hield het niet meer op.”

Cruciaal moment

Volgens Bonnie ging de pers destijds ‘meedogenloos’ te werk. “Er werd sensatie gecreëerd ten koste van mij. Het ging veel te ver.” Fotografen stonden zelfs te wachten totdat de zangeres haar flessen in de glasbak zou gooien. “Op dat soort momenten ben ik gepakt. Het overkwam me ook omdat ik niet helder was. Ik had niet eens in de gaten dat ze probeerden me kapot te maken.” Al deze aandacht zorgde ervoor dat Bonnie alleen maar in een nog dieper dal terecht kwam. Het was uiteindelijk een onverwacht bezoekje van haar huisarts in 2018 dat cruciaal bleek te zijn. Op de tafel stond op dat moment een glas jus d’orange, vermengd met witte wijn.

Terug van weggeweest

“Dat had hij meteen in de gaten. Ik was niet aangeschoten, hij wist het gewoon. Hij zei dat ik moest stoppen, mijn gezondheid liep gevaar. Ik was steeds vaker misselijk en ik zag dingen die er niet waren. ‘Ik dien mijn tijd wel uit’, had ik altijd gedacht, ‘ik heb goeie genen, mij overkomt niks.’ Maar toen de dokter vertrok wist ik het zeker. Ik gooide mijn glas leeg en zei tegen Anne-Jan dat het afgelopen was.” Sinds die dag heeft Bonnie naar eigen zeggen geen druppel meer gedronken. De zangeres is terug van weggeweest en treedt inmiddels ook weer op. “Heerlijk! Ik doe niets liever, dit is wat ik wil. Ik treed al op sinds mijn 16e en ik verlang er nog steeds naar.”

