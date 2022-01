Marco Borsato Beeld ANP / ANP Kippa

BOOS over Marco Borsato: hij betastte ook kinderen bij ‘The voice kids’

Een nachtmerrie waarvoor veel ouders de afgelopen tijd vreesden, is waar geworden: uit de veelbesproken BOOS-aflevering blijkt dat voormalig The voice-coach Marco Borsato ook kinderen betastte tijdens zijn werk bij The voice kids.