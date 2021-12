Boosterprik wordt per 1 februari verplicht om testvrij te reizen binnen de EU

Sommige lidstaten wilden al zeven maanden na de tweede vaccinatie de geldigheid van het certificaat intrekken, andere pas na twaalf maanden. Nu is er voor een middenweg gekozen. Wil je dat je coronapas geldig blijft? Dan is het belangrijk dat je een boosterprik krijgt negen maanden na de tweede vaccinatie. Deze regel gaat per 1 februari in.

Vaccinatiegraad

Ook riepen leiders op tot een snellere uitrol van de boostercampagnes. Hiermee hopen ze de omikrongolf in te dammen. Verder moet volgens hen de vaccinatiegraad omhoog: in zes EU-landen ligt die nog onder de 60 procent, terwijl het gemiddelde in de EU 67 procent bedraagt.

Grenzen openhouden

Hugo de Jonge vertelde al eerder dat een boosterprik verplicht wordt voor mensen die zonder test willen reizen binnen Europa. De coronapas is “een goede manier om de grenzen open te kunnen houden”, sprak De Jonge.

Boostercampagne in Nederland

Eerder werd gesproken over 10 januari, maar de EU-landen hebben een aantal weken extra de tijd gekregen om iedereen een booster aan te kunnen bieden. Kritiek op de langzame boostercampagne in Nederland was er volgens De Jonge niet in Europa. “We hebben ook versneld”, zei hij daarover. Momenteel is er voldoende voorraad om alle Nederlanders twee keer een herhalingsprik te geven.

Test voor reizigers

Hugo de Jonge heeft in Europa ook aangegeven dat Nederland een voorstander is van een verplichte PCR-test voor reizigers van buiten de EU die naar Europa komen, ook voor mensen die volledig gevaccineerd zijn.

Bron: Nu.nl, Volkskrant