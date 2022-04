Ruim twee jaar geleden, halverwege januari 2020, maakte Nikkie middels één van haar YouTube-video’s bekend transgender te zijn. Al sinds het begin van haar transitie vormen haar borsten een bron van onzekerheid. Onlangs liet ze zich daarom opereren om ze omhoog te laten hijsen. In Make up your mind, de dragqueenshow waarin ze jureert, draagt ze een donkergroene glitterjurk. Eén ding is in één oogopslag duidelijk: haar ‘meiden’ – zoals ze het zelf zo kleurrijk verwoordt – komen er fantastisch in uit.

Een zee aan positieve reacties

“Jullie hebben geen idee hoeveel deze look voor me betekent,” schrijft de 28-jarige op Instagram. “Ik liet mijn meiden liften nadat ik er al onzeker over ben sinds ik mijn transitie ben begonnen. Dit was de eerste keer ooit dat ik een laag uitgesneden jurk droeg en me prachtig voelde. Deze aflevering van Make up your mind maken, terwijl ik voor het eerst in mijn leven zoiets droeg, voelde zo speciaal. Oké, dus… yay voor mijn meiden!” De post kan op een zee aan positieve reacties rekenen. “Mooi”, vindt bijvoorbeeld zangeres Davina Michelle. “Gefeliciteerd, je ziet er ongelooflijk uit. Zo blij voor je”, reageert Sarah Tanno, de make-up artist van Lady Gaga. Collega-YouTuber PatrickStarrr is eveneens behóórlijk enthousiast: “JA JA JA!!!! Mooi!!!”

Opgedofte Peter R.

In Make up your mind worden bekende Nederlanders omgetoverd tot dragqueens. Vervolgens moet een jury raden wie er verborgen zit achter alle lagen make-up en kleurrijke, uitgesproken kleding. Het idee voor de show ontsproot aan het brein van Carlo Boszhard en zijn vriend Herald Adolfs. Vorig jaar debuteerden ze met een aflevering waarin een opgedofte Peter R. de Vries te zien was.