Bracha van Doesburgh en Elise Schaap samen te zien déze bloedstollende thriller

Andere acteurs die aan deze speelfilm meedoen zijn Nasrdin Dchar, Gijs Naber, Hannah Hoekstra en Matteo Simoni.

Een web van leugens en bedrog

In Faithfully yours spelen Elise en Bracha twee vriendinnen die af en toe hun drukke dagelijkse leven ontvluchten. Ze gaan dan samen een weekend naar de Belgische kust. Stiekem gebruiken ze tijdens deze trips elkaar als alibi om vreemd te gaan. Om ervoor te zorgen dat hun mannen geen argwaan krijgen, werken ze alle details zorgvuldig uit. Maar dan komen hun partners erachter, verdwijnt een van de twee vrouwen en raakt iedereen verstrikt in een web van leugens en bedrog.

Niet gebaseerd op een boek

Opvallend is dat Faithfully yours niet is gebaseerd op een boek. De meeste Nederlandse thrillers zijn dit namelijk wel. Dit keer is het een origineel scenario van Paul Jan Nelissen (De bende van Oss, Van god los) en Elisabeth Lodeizen (Hunter street, Thuisfront).

André van Duren is de regisseur en aan het AD verklapt hij dat de film een beetje in de buurt komt van Instinct, van Halina Reijn. “Al schuurde die meer tegen de artfilm aan. Faithfully yours is voor een grotere publieksgroep. Misschien komt het dichter in de buurt van Loft (2010).”

Nog even geduld...

Je moet nog wel even geduld hebben, want de opnames beginnen binnenkort pas. Volgens de planning moet Faithfully yours eind dit jaar in de bioscoop draaien.

Bron: Millstreet films, AD