Brandstof wordt iets goedkoper: per 1 april gaan de accijnzen omlaag

Donderdag werd al bekend dat het kabinet deze plannen had, maar toen lag de datum van 1 juli op tafel. Aangezien de energieprijzen blijven stijgen, is de nieuwe compensatieregel vervroegd.

Goedkoper tanken

De prijs voor benzine bestaat nu voor ongeveer de helft uit accijnzen en btw, en de prijs voor diesel voor zo’n 40%. De accijns wordt per 1 april verlaagd met 17 cent per liter loodvrije benzine en 11 cent per liter diesel. Als je een volle auto of bus tankt, ga je dit dus sowieso merken in je portemonnee.

De nieuwe prijzen zijn voor iedereen, het maakt niet uit waar je vandaan komt en wat je inkomen is. We zijn overigens niet het enige land dat de accijnzen verlaagt: in België doen ze dat ook.

Btw-verlaging

De ingangsdatum van de btw-verlaging op energie blijft daarentegen wel staan op de geplande 1 juli. Dit geldt voor je gas- en elektriciteitsrekening. Dat betekent dat energie niet meer onder het hoge btw van 21% hoort, maar tijdelijk onder het tarief van 9% valt. Beide compensatiemaatregelen zullen in ieder geval tot het eind van het jaar gelden.

Extra compensatie

Bovendien krijgen mensen met de laagste inkomens 600 euro extra compensatie, bovenop de 200 euro die ze al zouden krijgen. Dit geldt voor zo’n 800.000 huishoudens. Die compensatie gaat via de gemeenten en zal zo snel mogelijk worden uitgekeerd.

Het leven wordt duurder

De stijgende energieprijzen raken vooral de gezinnen met lagere inkomens hard in de portemonnee. Dat bleek deze week ook uit de cijfers van het Centraal Planbureau (CPB). Het leven wordt volgens het CPB maar liefst 5,2% duurder wordt dit jaar.

Bron: NOS, RTL Nieuws