Brenda vervangt vlees door peulvruchten: “Ook mijn man en kinderen vinden het lekker”

Brenda: “Al jaren knaagde een twijfel: moet ik nog wel vlees blijven eten? Het dierenwelzijn ging me altijd al aan het hart, en toen kwam daar ook nog de klimaatcrisis bovenop. Omdat mijn man en kinderen van vijf en drie toch graag een stukje vlees eten, koos ik voor flexitarisch koken. We eten maximaal twee tot drie keer in de week vlees, verder vegetarisch. Liefst gebruik ik peulvruchten als vleesvervanger, zoals kikkererwten, sperziebonen, linzen of kidneybonen. Vers, uit blik of de diepvries: ik heb van alles in huis.”

Voedzaam

“De kinderen moesten even wennen, maar weten nu niet beter. Lasagne komt iedere week terug op het menu: dat is hun favoriet. Ik doe er linzen doorheen als vleesvervanger, die zijn klein genoeg om niet door de kritische kinderoogjes gespot te worden en qua smaak ook niet opvallend. Wel zijn linzen heel voedzaam en zorgen ze voor een vol gevoel. In de nasi strooi ik graag een hand noten, wat ook lekker is bij andijviestamppot. Een paar blokjes kaas erbij als smaakmaker en je hebt een prima maaltijd zonder vlees.”

Eindeloos combineren

“Als er mensen komen eten, ben ik wel eens bang dat ze niet op een vegetarische hap zitten te wachten. Dat blijkt iedere keer enorm mee te vallen. Mensen denken al snel aan een vegetarische burger, maar je kunt zoveel creatiever zijn. Ik speur online graag naar recepten met peulvruchten en noten, maar bedenk zelf ook combinaties. Als je eenmaal weet welke boon welke smaak en structuur heeft, kun je eindeloos combineren. Kerst vierden we dit jaar met ons gezin, toen heb ik weer iets nieuws geprobeerd: een stoofpotje met zoete aardappel, kikkererwten en warme feta. Heerlijk, dat gaan we vaker eten!”

Voor het klimaat

“Aan de kinderen vertellen we bewust dat we niet iedere dag vlees eten. Ze zijn nog te jong om diep in te gaan op dierenwelzijn, maar zorgen voor de planeet snappen ze heel goed. Ze weten bijvoorbeeld ook dat we daarom afval scheiden, niet te vaak de auto pakken en geen water verspillen als we tandenpoetsen. Ik vind het belangrijk dat ze leren dat het normaal is om aan het klimaat te denken, en dat je daar niet per se ingrijpende dingen voor hoeft te doen of laten. Iedereen kan iets bijdragen.”

Meer groene gewoontes van Brenda

Brenda heeft nog meer handige tips waarmee je gemakkelijk op het klimaat kunt letten:

Restjes verwerken: “ Restjes eten gooi ik niet weg, maar verwerk ik in een lunchsalade of een spontane soep. Ook curry’s lenen zich goed voor restjes. Zo ga ik verspilling van voedsel tegen.”

Zelf kweken: “In het voorjaar zaai ik steevast groentezaadjes: tomaat, peultjes, pompoen en courgette zijn favoriet. Niet in enorme hoeveelheden, maar het scheelt toch én is leuk om te doen.”

Afval scheiden: “Glas en papier scheiden we trouw, net als plastic. Naast het kookeiland staat een afvalbak voor plastic; volle zakjes breng ik naar de container als ik de oudste naar school fiets.”

Goed voor het klimaat én de portemonnee

