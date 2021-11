Brengt omikronvariant de wintersport-vakanties in gevaar? Dít zijn de regels in het buitenland

Quarantaine, het 2G-beleid, speciale Janssen-regels: waar krijg jij mee te maken als je op wintersport wil?

Wintersport en de omikronvariant

RTL Nieuws heeft de coronamaatregelen per land op een rij gezet. Let wel op: de maatregelen veranderen snel. Check voor de zekerheid het actuele reisadvies per land.

Zwitserland

Als je vanuit Nederland naar Zwitserland reist, moet je een negatieve coronatest kunnen laten zien. Ook als je gevaccineerd bent.

Ongeacht de uitslag moet je 10 dagen in quarantaine na aankomst.

In Zwitserland lopen de coronabesmettingen sinds half oktober weer op. Zo'n 65% van de Zwitserse bevolking is gevaccineerd. Wegens de omikronvariant heeft het land de maatregelen voor verschillende buitenlanden, waaronder Nederland, afgelopen vrijdag aangescherpt.

Oostenrijk

Oostenrijk is in lockdown, tenminste tot en met 12 december. Hotels, restaurants, café’s, en niet-essentiële winkels zijn gesloten. Het land hoopt na 12 december het wintersportseizoen weer op te starten.

Wil je toch het land in reizen? Dan moet je een negatieve pcr-test (maximaal 72 uur oud) of een vaccinatie- of herstelbewijs laten zien. Ben je gevaccineerd? Dan mag je laatste prik met Pfizer, Moderna of AstraZeneca niet langer dan 270 dagen geleden zijn. Ben je met Janssen geprikt? Dan mag je tot 3 januari het land in met als je prik niet ouder is dan 270 dagen. Vanaf 3 januari geldt 1 dosis van het Janssen-vaccin niet meer als volledige vaccinatie. Je kunt er nog wel het land mee binnenkomen, maar je kunt het niet gebruiken als toegangsbewijs voor horeca en skiliften.

Om horeca, winkels of een skilift binnen te komen (na de lockdown) werkt Oostenrijk met het 2G-beleid: je moet gevaccineerd of hersteld zijn.

In Oostenrijk stijgen de besmettingen sinds half oktober weer hard. Hierdoor heeft de regering besloten dat het land vanaf 22 november in lockdown moest. Inmiddels dalen de besmettingen weer. Zo'n 62% van de bevolking is gevaccineerd.

Frankrijk

Om het land binnen te komen moet je je coronabewijs laten zien (3G) en een formulier invullen waarop je aangeeft dat je geen coronagerelateerde symptomen vertoont.

Vanaf 15 december wordt de boosterprik verplicht voor alle 65-plussers die langer dan 7 maanden geleden gevaccineerd zijn. En vanaf 15 januari volgend jaar geldt die regel voor iedereen boven de 18. Zonder de boosterprik is het coronabewijs niet meer geldig.

Om binnen te komen in winkels, de horeca en op verschillende andere openbare plekken moet je je coronabewijs laten zien (3G).

In Frankrijk lopen de besmettingen ook flink op, maar ze willen kosten wat het kost geen lockdown of avondklok. Zo'n 75% van de totale bevolking is gevaccineerd.

Italië

Om Italië binnen te komen heb je alleen een negatief testbewijs nodig.

Restaurants, bioscopen, theaters en stadions kom je vanaf 15 december alleen nog binnen met een coronabewijs (2G).

Ook in Italië stijgen de besmettingen en maken ze zich zorgen. De coronamaatregelen worden daarom aangescherpt in het land. Vanaf 15 december wordt de vaccinatie verplicht voor leraren, agenten en militairen. Voor zorgpersoneel geldt dat al. Het land wil voorkomen dat het in lockdown moet. 76,6% van de inwoners is gevaccineerd.

Duitsland

Reizigers die naar Duitsland willen en daar langer dan 24 uur blijven, moeten zich sinds 21 november weer aanmelden op www.einreiseanmeldung.de.

Wie geen QR-code of herstelbewijs heeft moet in quarantaine bij aankomst.

Wie niet gevaccineerd is, mag zich op zijn vroegst vijf dagen na aankomst in Duitsland laten testen. Is de test negatief? Dan mag je uit quarantaine.

Het 2G-beleid geldt inmiddels in meerdere deelstaten. Dit bewijs moet je laten zien om binnen te komen in restaurants, horeca, winkels, musea, en veel gevallen ook hotels.

In Duitsland stijgen de besmettingen hard en is de situatie zorgelijk. Vooral het zuiden en oosten van het land worden momenteel getroffen door een golf van besmettingen. De kans is groot dat er binnenkort strengere maatregelen komen en zelfs een lockdown is niet ondenkbaar. Ruim 68% van de inwoners is gevaccineerd.

Bron: RTL Nieuws