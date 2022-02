Bridget Maasland deelt schokkend verhaal over leraar die haar als kind (9) meermaals aanrandde

Bridget deelt een jeugdfoto van haarzelf, waarbij ze het huiveringwekkende verhaal vertelt. “We woonden in Hoorn en ik zat op de Visser ‘t Hoofdschool. Ik had een leraar waar ik vaak bij op schoot moest komen zitten zodat hij mij een natte zoen kon geven als ik iets goed had gemaakt”, begint ze. Daar hield het grensoverschrijdende gedrag niet op.

Kringgesprek

“Op een dag moest ik van de leraar in het midden van de kring, tijdens het wekelijkse kringgesprek, op mijn rug op de grond gaan liggen, zodat hij met zijn te dikke lijf en bilspleet tonende vieze jeans op mij kwam zitten, om met zijn knieën mijn spierballen te rollen. Bij elke spierbalrol kwam zijn geslacht richting mijn hoofd”, schrijft ze.

“Verzetten tegen dit logge lijf terwijl hij mij in de houtgreep had, had geen zin. Ik vond het op schoot zitten en ‘natte’ zoenen krijgen vies en vreemd, maar ik dacht dat het erbij hoorde aangezien hij onze leraar was en ik zag dat het ook bij andere meisjes gebeurde”, gaat ze verder. “School was toch een ‘veilige’ omgeving. Hierdoor had ik het eerder niet aan mijn ouders verteld.”

Pijn

“Maar na een paar keer spierballen rollen, wat ook nog eens pijn deed, vertelde ik het aan mijn moeder", schrijft Bridget. “Je begrijpt dat mijn moeder in alle staten was. Ze sprak met andere ouders en zorgde voor een bijeenkomst op school om de leraar en de school hiermee te confronteren, bedenk je dit waren: ‘de verschrikkelijke jaren 80’. Op de bewuste bijeenkomt stonden mijn ouders er alleen voor.”

Geen sancties

Andere ouders durfden de confrontatie niet aan en dus werd de leraar niet geschorst, blijkt uit Bridgets bericht. “Hij kon gewoon doorgaan met zijn ‘grensoverschrijdend gedrag’ bij kinderen. Zelfs de politie trok zijn handen ervan af. Uiteraard hebben mijn ouders mij van die school gehaald.”

De gebeurtenissen laten hun sporen na bij Bridget: “Nog steeds kan ik slecht tegen onrechtvaardigheid. Heb ik moeite met vertrouwen en heb ik vaak het gevoel dat ik niet gehoord word.”

Modellenwerk

Helaas was dit niet de enige nare ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag van een man in een hogere positie die Bridget heeft. “Op mijn 14e heb ik tijdens een modellen klus in Warschau hier ook mee te maken gehad. Daar is de opdrachtgever zelfs mijn slaapkamer ingekomen, bij mij op bed komen zitten en mij over mijn lijf gestreeld. Ik deed alsof ik sliep waardoor hij gelukkig is gestopt. Ik snap nu pas hoe ik hierdoor voor het leven ben getekend!”

Reacties

Onder het bericht regent het steunbetuigingen. Olcay Gulsen plaatst meerdere hartjes en vindt het dapper van Bridget dat ze haar verhaal deelt. Shirma Rouse bedankt haar voor het delen, en benadrukt de rol van ouders in dit verhaal: “Heel sterk! Is een les voor zoveel ouders! Luister naar je kinderen en leg ze uit wat wel en niet mag als het gaat om hun lichaam!”

