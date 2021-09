Bridget Maasland open over leugens, onvolwassenheid en bedrog van André Hazes

Na haar veelbesproken relatie met André Hazes vindt Bridget Maasland het, in tegenstelling tot een tijdje geleden, nu eens tijd om háár kant van het verhaal te vertellen. Dat doet ze in de podcast Dit komt nooit meer goed van Malou Holshuijsen en Roos Schlikker.

Voorgelogen

In het gesprek over haar onstuimige relatie met de volkszanger, neemt Bridget geen blad voor de mond. Ze is openhartig over het feit dat André in haar ogen een ‘leugenaar’ en een ‘egoïst’ is. Dat kwam eigenlijk al naar voren bij de eerste ontmoeting. “Ik was toch wel een soort van voorgelogen dat hij vrijgezel was", vertelt ze daarover. “Door hemzelf. Dat was allemaal prima, maar gaandeweg bleek dat dat niet zo was.”

Aanzoek

Uiteindelijk bleek de connectie tussen André en Monique sowieso niet helemaal over te zijn, maar dat had Bridget eerst nog niet door. “Ik was ook verliefd en dacht niet meer helder na", geeft ze dan ook toe. André vroeg haar zelfs ten huwelijk.

Curaçao

Door de roze bril die Bridget maandenlang op had, ging ze behoorlijk ver. Zo had André een optreden op Curaçao en vroeg hij Bridget om langs te komen. Wat ze deed. “Echt maar voor drie dagen ook! Met je verliefde kop doe je dat dan ook nog. Drie dagen heen en weer naar Curaçao, in je drukke schema.”

Helaas was het tripje het begin van het einde. Op Curaçao bleek André namelijk niet alleen met Bridget bezig te zijn. Hij was vooral zijn oude relatie met Monique aan het lijmen. “Toen ik terugkwam bleek hij eigenlijk op het eiland ook alweer met zijn ex te zijn", blikt Bridget terug. Alleen wist de hele wereld dat al, behalve zij. “Ik zag het eigenlijk in de krant en op sociale media. Dat was best wel naar.”

Kritiek

De periode na de break-up was heel zwaar voor Bridget. Ze kreeg een stortvloed aan meningen en kritiek vanuit het hele land over zich heen. “Ik herkende mezelf er zo niet in. Maar blijkbaar is dat dan wat men denkt.” De negativiteit bleef zo lang doorgaan, dat Bridget de meningen soms zelfs ging geloven en aan zichzelf begon te twijfelen. En André? “Hij is eigenlijk nooit voor me opgekomen en heeft het allemaal zo gelaten, want dat was het beste voor hemzelf. Het is ook een bepaalde onvolwassenheid.”

Bedreigingen

Helaas bleef het niet alleen bij meningen en kritiek. Bridget heeft zelfs dreigbrieven ontvangen. “Aan mijn zoon Mees, aan mijn ouders adres en aan mijn adres natuurlijk", vertelt ze. In de periode na de breuk werd er zelfs in haar huis ingebroken. Met behulp van een psycholoog heeft ze die nare periode moeten verwerken.

Boontje komt op zijn loontje

Gelukkig voor Bridget komt boontje altijd op zijn loontje en ‘gniffelt’ ze in haar vuistje als ze ziet wat André na de breuk allemaal heeft meegemaakt. “Hij heeft natuurlijk best wel wat misstappen begaan in de tijd erna, dus iedereen kon zijn mening een beetje bijstellen. Dat heb ik niet hoeven doen!", zegt ze. “Maar ik gun het niemand, hoor", voeg ze nog aan haar verhaal toe.

Bron: Dit komt nooit meer goed.