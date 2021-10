Bridget Maasland over stukgelopen relatie: ‘Ik begreep dat ik niet de enige was’

Bridget laat in eerste instantie weten dat er ‘niks bijzonders’ tussen haar en Christian is voorgevallen. “Wij waren aan het daten en toen kwamen we erachter dat we dat toch maar niet meer moesten doen.” Toch blijkt hier een reden voor te zijn geweest. Bridget hint er namelijk op dat de intenties van Christian niet oprecht waren. “Ik begreep dat ik niet de enige was. En dat hij vooral mijn werk interessant vond, en wie ik dan misschien ben in andermans ogen. Daar zit ik niet op te wachten.”

“Als ik wel iets vertel, dan doe ik dat bewust”

Iets waar Bridget ook niet op zit te wachten, is media-aandacht voor haar liefdesleven. Mocht ze een nieuwe vriend krijgen, dan zal ze toch een stuk voorzichtiger zijn. “Omdat ik, zeker na vorig jaar, ook graag dingen lekker voor mezelf hou. Ik ga niet zomaar meer van de daken schreeuwen wat ik privé aan het doen ben. Als ik wel iets vertel, dan doe ik dat bewust.”

“Ik wil iemand die voor mij gaat”

Bridget weet in ieder geval wel wat ze in haar volgende partner zoekt. “Ik wil iemand die voor mij gaat, Bridget. De ware ik. Niet Bridget van de televisie”, aldus de presentatrice, die naar eigen zeggen niet verliefd is op het moment. “Komt goed uit, want ik ben nogal druk.”

Bron: Grazia