Britt Dekker at een tijdje bijna niets om af te vallen

In eerste instantie wilde Dekker aan het begin van haar tv-carrière wat gezonder gaan eten. “Ik at aanvankelijk zes witte bolletjes met schuddebuiken-hagelslag en werd daar na m’n vijfentwintigste echt slomer van”, vertelt ze in het tijdschrift &C .

Gezonder eten ging haar aanvankelijk goed af, maar op een gegeven moment sloeg ze een beetje door. Dat was toen sociale media een grotere rol gingen spelen in haar leven.

“Dan zag ik alle Anna Nooshins en zo en dacht ik: zo, die zien er goed uit. Op een gegeven moment at ik echt nog maar een appel en een wortel op een dag. Dat werd een soort uitdaging.”

Voorbeeldfunctie

Uiteindelijk moesten mensen om haar heen Britt wijzen op haar rigide eetpatroon, want dat was weer het andere uiterste. Zo wees haar vriend en manager Max Apotowski Britt op haar voorbeeldfunctie. “Als je graatmager wordt en je maakt YouTube-filmpjes voor jonge kids, dat kan niet. Dan zeiden ze: ‘Kijk even naar deze video en foto.’ En toen dacht ik: ja, ze hebben gelijk.”

Britt is daarna weer normaal gaan eten en heeft er gelukkig geen eetprobleem aan overgehouden. “Ik ben niet compleet doorgeslagen.”

Bron: &C/NU.nl