Britt Dekker ondersteunt op bijzondere manier haar moeder, die op de IC werkt

In een interview met het AD vertelt Britt dat ze door haar succes haar moeder financieel kan helpen. “Ze werkt op de IC. Ik vang haar diensten op, zodat ze nu maar drie dagen hoeft te werken. Ze heeft haar hele leven voor mij gezorgd, ik vind het fijn dat ik nu wat terug kan doen voor haar”, zegt ze trots.

Dromen

Jaren geleden had ze zelf ook niet gedacht dat ze dat nu zou kunnen doen. Ze werd bekend door het datingprogramma Take me out en een succesvolle televisiecarrière én filmcarrière volgde. Momenteel is haar tweede film Silverstar te zien in de bioscoop. Ondanks al deze successen blijft ze nuchter. “Veel mensen zeggen: ‘volg je dromen en als je het wil, komt het uit’, maar dat is niet zo. De meeste dromen komen helemaal niet uit, zeker niet als je geen bekende ouders of een kruiwagen hebt.”

Acteren

Ze werkt dan ook hard om te kunnen doen waar ze van droomt. Voor de film nam ze acteerlessen, maar nog steeds noemt ze het ‘een vak apart'. Na een dag op de set, is ze dan ook helemaal kapot: “Eigenlijk moet ik dan weer even mezelf worden, want ik heb al die tijd iemand anders gespeeld.”

Bron: AD.nl