“Mijn gedachtes over januari”, begint hij het bericht. “Ik heb januari altijd een moeilijke maand gevonden, vooral toen ik leed aan een klinische depressie. Iedereen stelt nieuwe doelen en streeft ernaar om een betere versie van zichzelf te worden, terwijl het voor sommigen van ons gewoon overleven is.”

Nieuw mantra

Bij het openhartige bericht deelt hij een aantal foto's met de honden en zijn vrouw Alizee, met wie hij trouwde op 11 september. “Ik heb mezelf echter een nieuw mantra opgelegd dat geïnspireerd is op mijn honden", vervolgt hij. “Denk niet elk moment aan wat er nog komen gaat of wat er is gebeurd. Het verleden is niet perfect en de toekomst zal dat ook niet zijn, maar we kunnen daar nu iets aan veranderen. Dus voor nu... Ga ik een lange wandeling maken met mijn honden, hand in hand met mijn vrouw.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door James Middleton (@jmidy) op 19 Jan 2022 om 11:11 PST

Bron: Gala.de