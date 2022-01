Aan het einde van de week is er zelfs kans op sneeuw.

De temperatuur gaat dalen

Waar we maandag nog zo’n 10 tot 12 graden kunnen verwachten, zet dinsdag de daling in. Dan komt de temperatuur op de meeste plaatsen niet meer in de dubbele cijfers uit. Doordat de wind van zuidwest naar noordwest draait, krijgen we te maken met koele lucht afkomstig uit het noorden van Europa.

Gevoelstemperatuur tegen het vriespunt

Woensdag gaan we pas écht bibberen. Dan wordt het overdag nog maar zo’n 5 tot 7 graden, maar de gevoelstemperatuur ligt tegen het vriespunt. De koude wind zal het guur maken. Er kunnen buien vallen. Niet alleen regen, maar ook winterse neerslag zoals hagel of natte sneeuw.

Sneeuw

Donderdag worden vergelijkbare temperaturen verwacht, maar die dag blijft het waarschijnlijk droog. De dagen daarna wordt het kouder en kouder en zou er zomaar sneeuw kunnen vallen. De voorzichtige vooruitzichten voor het weekend laten zien dat sneeuw zeker niet uitgesloten is.

Bron: Weeronline