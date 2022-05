Buikgevoel: 4x dit wist je nog niet over je buik

Libelle samen met Activia

Een buik vol

Alles wat je eet, gaat via je maag naar de darmen. Daar begint het pas echt: de voeding legt een afstand van maar liefst negen meter af: de complete lengte van je darmen. Een indrukwekkend orgaan dus, en niet alleen in de lengte. Want als alle vouwen in de darmwand gladgestreken zouden worden, levert dat een oppervlakte zo groot als een tennisveld op. De buik en het spijsverteringsstelsel hebben dan ook veel werk te verzetten. Ze verteren ons eten, zorgen dat voedingsstoffen worden opgenomen én dat afvalstoffen worden afgevoerd.

Unieke darmflora

In je darmen leven miljoenen bacteriën die bij elkaar wel 1,5 kilo kunnen wegen. Deze bacteriën helpen bij de spijsvertering en zorgen dat schadelijke bacteriën geen kans krijgen. Al deze bacteriën samen noemen we de darmflora of het microbioom. Er leven ongeveer 150 verschillende soorten bacteriën in de darmen. Welke precíes, is voor ieder mens net zo uniek als de vingerafdruk.

70% van je afweersysteem zit in je darmen

Lang leve goede bacteriën

Een gezonde darmflora zorgt voor een goede weerstand, want 70% van ons afweersysteem bevindt zich in de darmen. Belangrijk om goed voor die buik te zorgen dus. We kunnen de goede bacteriën een handje helpen door gevarieerd te eten en te zorgen voor voldoende vocht en vezels. Deze vind je onder andere in groenten, fruit, peulvruchten en noten. Je kan dit heel gemakkelijk in je dagelijkse routine krijgen door bijvoorbeeld je dag te starten met milde yoghurt en een stuk fruit.

Blije buik, blij brein

Het lijkt er steeds sterker op dat wat we eten mede bepaalt hoe we ons voelen. In de darmen zit eigenlijk een soort tweede ‘brein’ dat communiceert met onze hersenen. De bacteriën in de buik hebben invloed op onze mentale gezondheid. Het zou dus kunnen dat mensen die zich minder gelukkig voelen, bepaalde bacteriën in de darmflora missen.

Positief effect

